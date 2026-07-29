Ufac publica chamada de candidatos para vagas remanescentes

A matrícula deve ser realizada pelo sistema da Ufac

Universidade Federal do Acre — Foto: Reprodução

A Universidade Federal do Acre (Ufac) divulgou, na última segunda-feira (27), a chamada para ocupação de vagas remanescentes dos cursos de graduação para ingresso no segundo semestre de 2026.

Os convocados devem realizar a matrícula institucional até esta quarta-feira (29), por meio do sistema eletrônico. O sistema permanece disponível até 23h59 desta terça-feira.

A matrícula deve ser realizada pelo sistema da Ufac. O candidato deve anexar toda a documentação exigida e concluir o processo até a emissão do Comprovante de Realização da Matrícula Institucional.

De acordo com o edital, é obrigatória, após a matrícula institucional, a realização da matrícula curricular pelo candidato, sob pena de, em não fazendo, perder automaticamente o direito à vaga no curso, nos termos do artigo nº. 274 do Regimento Geral da Ufac.

Documentos necessários

Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Histórico Escolar, ambos devidamente carimbados pelo Órgão de Supervisão Estadual.

Documento de identificação oficial com foto.

Título de Eleitor(a), para brasileiros(as) maiores de 18 (dezoito) anos.

Certidão de Quitação Eleitoral expedida, no máximo, há 90 dias, para brasileiros maiores de 18 anos, ressalvado o disposto neste Edital.

Comprovante de regularidade com o Serviço Militar, para brasileiros maiores de 18 anos.

Cadastro de Pessoa Física (CPF).

Comprovante de residência atual (expedido, no máximo, há 90 dias úteis).

No edital, a Ufac informou que candidatos que precisarem de orientação poderão procurar a Coordenadoria de Admissão e Matrícula (Coam), presencialmente ou pelo e-mail institucional, durante o período de matrícula.

Confira a lista dos candidatos convocados.