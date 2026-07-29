29/07/2026
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Ufac publica chamada de candidatos para vagas remanescentes

A matrícula deve ser realizada pelo sistema da Ufac

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet 29/07/2026 às 15:52
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Ufac publica chamada de candidatos para vagas remanescentes
Universidade Federal do Acre — Foto: Reprodução

A Universidade Federal do Acre (Ufac) divulgou, na última segunda-feira (27), a chamada para ocupação de vagas remanescentes dos cursos de graduação para ingresso no segundo semestre de 2026.

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Os convocados devem realizar a matrícula institucional até esta quarta-feira (29), por meio do sistema eletrônico. O sistema permanece disponível até 23h59 desta terça-feira.

A matrícula deve ser realizada pelo sistema da Ufac. O candidato deve anexar toda a documentação exigida e concluir o processo até a emissão do Comprovante de Realização da Matrícula Institucional.

De acordo com o edital, é obrigatória, após a matrícula institucional, a realização da matrícula curricular pelo candidato, sob pena de, em não fazendo, perder automaticamente o direito à vaga no curso, nos termos do artigo nº. 274 do Regimento Geral da Ufac.

Documentos necessários

  • Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Histórico Escolar, ambos devidamente carimbados pelo Órgão de Supervisão Estadual.
  • Documento de identificação oficial com foto.
  • Título de Eleitor(a), para brasileiros(as) maiores de 18 (dezoito) anos.
  • Certidão de Quitação Eleitoral expedida, no máximo, há 90 dias, para brasileiros maiores de 18 anos, ressalvado o disposto neste Edital.
  • Comprovante de regularidade com o Serviço Militar, para brasileiros maiores de 18 anos.
  • Cadastro de Pessoa Física (CPF).
  • Comprovante de residência atual (expedido, no máximo, há 90 dias úteis).

No edital, a Ufac informou que candidatos que precisarem de orientação poderão procurar a Coordenadoria de Admissão e Matrícula (Coam), presencialmente ou pelo e-mail institucional, durante o período de matrícula.

Confira a lista dos candidatos convocados.

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