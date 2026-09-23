23/09/2026
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Mudou! Vale-Transporte passa a ser comprado por novo site em Rio Branco

Mudança acompanha o início da operação da JTP Transportes

Por Juan Vinícius, ContilNet
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Mudou! Vale-Transporte passa a ser comprado por novo site em Rio Branco
Mudança acompanha o início da operação da JTP Transportes /Foto: reprodução

O sistema de compra de créditos do Vale-Transporte em Rio Branco está funcionando em um novo endereço eletrônico desde esta quarta-feira (23). A plataforma passa a ser utilizada pelas empresas que administram o benefício dos funcionários no transporte coletivo da capital.

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A mudança acompanha o início da operação da JTP Transportes e não exige que os usuários façam um novo cadastro. Quem já utilizava o sistema anterior deve entrar na nova plataforma com o mesmo login e senha.

A orientação da RBTrans é que as empresas responsáveis pelo benefício repassem a informação aos funcionários para evitar dificuldades no acesso ao serviço.

LEIA TAMBÉM: Veja como são os novos ônibus que vão chegar em Rio Branco

Em caso de dúvidas, os responsáveis pelo gerenciamento do Vale-Transporte podem procurar Jéssica Oliveira pelo telefone (11) 94730-7111.

Conteúdo Original / Fonte: Prefeitura de Rio Branco
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