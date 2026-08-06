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Revolução Acreana: desfile reúne multidão no bairro mais antigo de Rio Branco

Todos os anos, o evento marca o aniversário da Revolução Acreana e homenageia o movimento

Por Redação ContilNet
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Revolução Acreana: desfile reúne multidão no bairro mais antigo de Rio Branco

O tradicional desfile cívico realizado na manhã desta quinta-feira (6) reuniu centenas de moradores nas ruas do bairro 6 de Agosto, em Rio Branco, em celebração a uma das datas mais importantes da história do Acre. Todos os anos, o evento marca o aniversário da Revolução Acreana e homenageia o movimento que consolidou a incorporação do território acreano ao Brasil.

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A programação contou com a participação de escolas, instituições militares, grupos culturais, entidades civis e autoridades, que desfilaram pelas ruas do bairro, considerado um dos mais tradicionais da capital e diretamente ligado às origens da história acreana.

O dia 6 de agosto faz referência ao início da Revolução Acreana, em 1902, liderada por Plácido de Castro. O movimento foi decisivo para a conquista do território, então pertencente à Bolívia, culminando na assinatura do Tratado de Petrópolis, em 1903, que oficializou a anexação do Acre ao Brasil.

Mais do que uma solenidade cívica, o desfile mantém viva a memória de um dos capítulos mais marcantes da formação do estado. Ao longo do percurso, estudantes, fanfarras e representantes de diversas instituições prestaram homenagens aos personagens históricos que participaram da luta acreana, enquanto moradores acompanharam a programação das calçadas.

Confira, a seguir, as imagens do tradicional desfile de 6 de Agosto em Rio Branco:

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