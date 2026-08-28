Nas redes sociais, o vídeo já conta com mais de 52 mil visualizações

Vídeo conta com mais de 52 mil visualizações/Foto: Reprodução

Um vídeo publicado na página do motoboy Jaime Martins, nesta sexta-feira (28), mostra uma confusão envolvendo populares, um segurança de empresa privada e um homem com uma faca na Rua José de Melo, na região central de Rio Branco.

Nas redes sociais, o vídeo já conta com mais de 52 mil visualizações e diversos comentários.

Nas imagens, é possível ver populares e o segurança tentando conter um homem que estava sem camisa. Durante a confusão, um dos envolvidos consegue tirar a faca do homem sem camisa, que sofre agressões, e o segurança tenta imobilizá-lo. O vídeo finaliza sem explicar como a ocorrência encerrou.

Não há informações sobre o motivo da confusão, se há feridos ou se as autoridades policiais foram acionadas para atender a ocorrência.