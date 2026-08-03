Aniversariantes

O mês de julho foi marcado por momentos especiais para três personalidades queridas da nossa região.

No dia 23 de julho, quem celebrou mais um ano de vida foi a Dra. Edivania Rodrigues, recebendo o carinho de familiares, amigos e admiradores. Que este novo ciclo seja repleto de saúde, conquistas e muitas realizações.

No dia 28 de julho, foi a vez de Crision Cesar comemorar mais uma primavera. Desejamos que esta nova etapa seja marcada por sucesso, felicidade e grandes oportunidades.

Fechando o mês com chave de ouro, no dia 31 de julho, a belíssima Regiane Araújo brindou a chegada de mais um ano de vida. Que não lhe faltem motivos para sorrir, amor, paz e inúmeras bênçãos ao longo desta nova caminhada.

Parabéns aos aniversariantes! Que a vida continue presenteando cada um com saúde, prosperidade e momentos inesquecíveis.

Atenção moradores de Epitaciolândia

Atenção, motoristas e moradores de Epitaciolândia! A partir do dia 6 de agosto, a ponte da Avenida 25 de Dezembro, que liga o bairro José Hassem à Avenida Internacional, será interditada para o início das obras de construção de uma nova ponte de concreto.

A intervenção faz parte do investimento da Prefeitura de Epitaciolândia em infraestrutura e mobilidade urbana, garantindo uma estrutura mais moderna, segura e durável para a população.

Durante o período de obras, os condutores deverão utilizar rotas alternativas e programar seus deslocamentos com antecedência. A colaboração de todos será essencial para que os trabalhos sejam executados com segurança e dentro do cronograma previsto.

Festival de Praia movimenta Assis Brasil

O 20º Festival de Praia de Assis Brasil chegou ao fim deixando boas lembranças e reafirmando sua posição como um dos eventos mais tradicionais da região de fronteira. Durante três dias, a Praia do Rio Acre recebeu centenas de moradores e visitantes em uma programação que reuniu esporte, cultura, música e lazer, movimentando o turismo e fortalecendo o comércio local.

O encerramento foi marcado pelo tradicional Bolpebra Motocross Show, apresentações musicais e um grande clima de confraternização entre famílias e amigos. A programação também contou com competições esportivas, atrações culturais e a escolha da Garota Verão 2026, consolidando mais uma edição de sucesso.

Com grande participação popular, o festival reforçou sua importância para a economia do município e para a valorização dos talentos da região, encerrando mais uma edição com o reconhecimento de quem fez parte dessa grande celebração.

Fotos: Reprodução

Q.G.I.V Gastrobar na Expoacre 2026

O Q.G.I.V Gastrobar, reconhecido como um dos principais bares e restaurantes da região de fronteira, marcará presença na Expoacre 2026, em Rio Branco, levando ao público o sabor e a qualidade que conquistaram clientes ao longo dos anos.

Durante todos os dias da feira, o espaço estará funcionando a todo vapor, oferecendo almoço e jantar, com um cardápio variado e o atendimento que já é marca registrada da casa.

Quem visitar o Parque de Exposições Wildy Viana poderá aproveitar a programação da maior feira de negócios do Acre e ainda saborear as delícias do melhor bar e restaurante da fronteira, que promete proporcionar uma experiência gastronômica especial aos visitantes da Expoacre 2026.

Arraiá da Escola Luiz Gonzaga da Rocha

A comunidade Nari viveu uma noite de muita animação na última sexta-feira, 31 de julho, durante o tradicional Arraiá da Escola Luiz Gonzaga da Rocha. O evento reuniu alunos, pais, professores e moradores da comunidade em uma grande celebração da cultura popular.

Com apresentações culturais, comidas típicas, brincadeiras e muito forró, o arraiá proporcionou momentos de integração e diversão para as famílias, fortalecendo os laços entre a escola e a comunidade.

A festividade destacou o empenho da equipe escolar na organização do evento e contou com a participação expressiva do público, reafirmando a importância de manter vivas as tradições juninas e promover momentos de confraternização entre alunos, educadores e moradores da região.

Vida Alheia

Nos bastidores da fronteira, dizem que o tabuleiro político virou um verdadeiro jogo de estratégia. Tem gente trocando de “curral” antes mesmo da porteira abrir, enquanto outros correm contra o tempo para montar um novo grupo depois de perceber que ficaram sem espaço na antiga turma. As conversas seguem madrugada adentro, os telefones não param de tocar e o café já virou combustível oficial das articulações. Se metade do que se comenta nos corredores virar realidade, a próxima janela política promete mais reviravoltas do que novela em capítulo final. Por enquanto, vale a máxima: na política, até o “nunca” tem prazo de validade.

O grande comentário é que tem articulador dormindo de um lado e acordando do outro. Enquanto posa de fiel escudeiro em público, nos corredores a conversa é bem diferente: dizem que as portas de um segundo grupo político já estariam entreabertas. O motivo? Quem entende do riscado garante que o cargo dos sonhos não teria sido colocado na mesa e, como ninguém gosta de ficar sem plano B, as conversas seguem em ritmo acelerado. Por enquanto, sorrisos para todos os lados, abraços em todos os palanques e um pé em cada canoa. Afinal, em ano de articulação, até o muro vira endereço fixo

O Arraial da Matuta continua rendendo comentários nos bastidores. Uma das influenciadoras que participou do evento teria enfrentado um desentendimento com o marido, assunto que acabou repercutindo entre conhecidos. A partir daí, surgiram diversas versões sobre o que teria motivado o atrito. Como nenhuma delas foi confirmada pelos envolvidos, a coluna não reproduz especulações e respeita o espaço para que os fatos sejam esclarecidos pelos próprios interessados.

Nem só de pipoca e algodão-doce vive o circo! O espetáculo que está movimentando a fronteira também acabou rendendo um burburinho nos bastidores. Segundo os comentários que circularam entre quem estava presente, uma situação envolvendo uma criadora de conteúdo e a organização do evento chamou a atenção do público. Como toda boa fofoca de fronteira, não faltaram versões diferentes sobre o que teria acontecido. Enquanto isso, fica a máxima: entre um story e outro, sempre vale conferir as informações antes de publicar. Afinal, bastidores rendem conversa, mas os fatos sempre falam mais alto. E a verdade é que, não há fofoca se algo não tivesse realmente ocorrido, até porque há quem diga que a influenciadora postou várias stores e depois apagou, as boas línguas dizem que apagou para não gerar provas com ela mesma.

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