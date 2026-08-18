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Com Marília Tavares, Léo Magalhães e Jads & Jadson, ExpoXapuri começa na próxima semana

ExpoXapuri acontece de 27 a 30 de agosto e promete reunir tradição, entretenimento, cultura, agronegócio e muita música

Por Socorro Pinheiro 18/08/2026 às 14:51
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Com Marília Tavares, Léo Magalhães e Jads & Jadson, ExpoXapuri começa na próxima semana

Parabéns, Ítalo Farah

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Hoje os holofotes da coluna social se voltam para Ítalo Farah, o agroboy que esbanja estilo, simpatia e presença por onde passa. Conhecido no circuito da fronteira, Ítalo também integra a disputada lista dos solteiros mais cobiçados da região.

Nesta data especial, a coluna deseja a ele um novo ciclo repleto de saúde, conquistas, sucesso nos negócios, bons momentos e, claro, muitas histórias para contar, quem sabe, inclusive, uma nova paixão para movimentar o coração e as rodas sociais da fronteira.

Feliz aniversário, Ítalo! Que não faltem motivos para brindar à vida e celebrar cada nova conquista.

Campeonato Acreano de Jiu-Jitsu Kids

O esporte de base ganha destaque no calendário da região com a realização do Campeonato Acreano de Jiu-Jitsu Kids, competição que promete reunir jovens talentos das artes marciais em um dia de muita técnica, disciplina e espírito esportivo.

O evento será realizado no dia 30 de agosto, com início às 9h, no Ginásio Wilson Pinheiro, reunindo atletas com idades entre 4 e 17 anos.

Organizado pela Associação Acreana de Artes Marciais e Lutas, o campeonato tem como proposta valorizar o jiu-jitsu entre crianças e adolescentes, proporcionando aos jovens atletas a oportunidade de vivenciar o ambiente competitivo e demonstrar todo o aprendizado adquirido nos treinos.

Além das categorias Kids, a programação também contará com Adultos e Master, com lutas casadas, ampliando o evento para diferentes faixas etárias e reunindo praticantes da modalidade em uma grande celebração das artes marciais.

Mais do que uma competição, o Campeonato Acreano de Jiu-Jitsu Kids chega como uma oportunidade de incentivar valores como disciplina, respeito, determinação e superação, características que fazem do esporte um importante ferramenta de formação para crianças e jovens.

A expectativa é de um domingo movimentado no Ginásio Wilson Pinheiro, com a presença de atletas, familiares, professores e admiradores do jiu-jitsu, celebrando os novos talentos das artes marciais acreanas.

ExpoXapuri 2026

A cidade de Xapuri já entrou no clima de uma das festas mais aguardadas do calendário do Alto Acre. A ExpoXapuri 2026 acontece de 27 a 30 de agosto e promete reunir tradição, entretenimento, cultura, agronegócio e muita música em uma programação que deve movimentar a cidade e receber visitantes de toda a região.

Considerada uma das principais exposições agropecuárias da região, a feira terá uma agenda recheada de atrações nacionais e regionais, além do tradicional rodeio, cavalgada, palestras e atividades voltadas ao setor produtivo.

A programação musical começa na quinta-feira, 27 de agosto, com a abertura oficial da feira, às 18h, seguida de apresentações de artistas regionais. O grande destaque da noite será o show nacional de Marília Tavares, marcado para as 23h.

Na sexta-feira, 28, a programação segue com atrações regionais, abertura oficial do rodeio às 21h e, à meia-noite, o público poderá conferir o show nacional de Léo Magalhães.

Já o sábado, 29 de agosto promete ser um dos pontos altos da ExpoXapuri. O dia começa com um ciclo de palestras, das 8h às 12h, e também contará com a tradicional programação da Grande Cavalgada da ExpoXapuri, realizada no dia 22 de agosto como parte das atividades que antecedem a feira. À noite, após as apresentações regionais e o rodeio, o palco principal recebe a dupla Jads & Jadson, à meia-noite.

No domingo, 30, último dia da exposição, a programação será encerrada com a final do rodeio, apresentações regionais e o encerramento oficial da ExpoXapuri 2026, previsto para as 3h.

Agenda que promete reunir os VIPs da região

E como toda grande festa do Alto Acre, a ExpoXapuri também deve ser ponto de encontro daqueles que movimentam a cena social da fronteira. Entre chapéus, botas, looks country e muita animação, a expectativa é de uma verdadeira concentração de VIPs, empresários, produtores rurais, influenciadores e personalidades da região, que certamente irão marcar presença nos quatro dias de programação.

A ExpoXapuri 2026 chega, assim, unindo o melhor da tradição rural com grandes atrações musicais, prometendo transformar Xapuri no endereço mais movimentado do Alto Acre entre os dias 27 e 30 de agosto.

Camarote Empresarial Exclusive

A ExpoXapuri 2026 já começa a movimentar a agenda social do Alto Acre, e um dos espaços que promete concentrar empresários, personalidades e convidados especiais durante a programação é o Camarote Empresarial Exclusive.

Apresentado pela FB Produções & Eventos, o espaço foi pensado para quem busca uma experiência diferenciada durante uma das maiores festas agropecuárias da região. Com uma proposta exclusiva, o camarote deverá reunir nomes de destaque do meio empresarial e social em noites de muita música, rodeio e confraternização.

Com a ExpoXapuri acontecendo entre os dias 27 e 30 de agosto, a expectativa é de que o camarote se transforme em um dos pontos mais badalados da festa, especialmente durante os shows nacionais de Marília Tavares, Léo Magalhães e Jads & Jadson.

E, claro, a coluna social já fica de olho: quem será visto no Camarote Empresarial Exclusive certamente vai entrar no radar dos VIPs da Front. O espaço promete ser cenário para encontros, negócios, comemorações e aquela tradicional movimentação social que acompanha os grandes eventos do Alto Acre.

Para informações e reservas, o material de divulgação disponibiliza o contato (68) 99237-9623 e o perfil @fabio_barrosoficial.

A ExpoXapuri 2026 promete, portanto, muito mais do que rodeio e grandes shows: será também um dos grandes pontos de encontro da sociedade da região.

Rainha do Rodeio

A agenda da 2ª Expo Fronteira, em Assis Brasil, já começa a movimentar o cenário social da região com a abertura das inscrições para a tradicional Rainha do Rodeio. A disputa promete reunir beleza, carisma e muita representatividade do universo country, em um dos momentos que antecedem a grande festa agropecuária.

As inscrições estão abertas de 12 a 28 de agosto, e podem ser realizadas na Secretaria de Esporte, das 7h às 12h e das 14h às 17h.

Além do título e do destaque durante a programação da Expo Fronteira, a competição oferece R$ 7.500 em premiações, tornando a disputa ainda mais atrativa para as candidatas.

E, como toda boa festa de rodeio tem suas musas, a coluna social já fica de olho nas candidatas que irão se apresentar na disputa. A expectativa é de uma competição acirrada, com muito charme, elegância e aquele tradicional estilo country que promete tomar conta de Assis Brasil.

A 2ª Expo Fronteira – Assis Brasil/AC conta com apoio do Sebrae e do Governo do Acre, e tem realização da Prefeitura de Assis Brasil.

Agora é aguardar para descobrir quem será a nova Rainha do Rodeio e quem terá a missão de representar a beleza e a tradição da festa. Afinal, na fronteira, quando o assunto é rodeio, as atenções também se voltam para as musas que dão brilho à arena!

Q.G.I.V Gastrobar marca presença na ExpoXapuri 2026

A ExpoXapuri 2026 promete movimentar Xapuri entre os dias 27 e 30 de agosto, reunindo grandes atrações, rodeio, cultura, tradição e, claro, muita gente bonita. E quem também estará presente em um dos eventos mais aguardados do Alto Acre é o Q.G.I.V Gastrobar, referência quando o assunto é gastronomia e entretenimento na região.

Com 16 anos de história e sabor, o Q.G.I.V chega à ExpoXapuri para somar à programação e proporcionar ao público uma experiência que vai além da festa. A presença do gastrobar reforça a tradição da marca em estar nos grandes acontecimentos da região, acompanhando de perto os momentos que movimentam a vida social do Alto Acre.

Conhecido por reunir boa gastronomia, ambiente descontraído e um público diversificado, o Q.G.I.V promete ser um dos pontos de encontro durante a ExpoXapuri, recebendo amigos, empresários, produtores, visitantes e os já conhecidos VIPs da fronteira.

E, como não poderia deixar de ser, a coluna social estará de olho em tudo: quem passar pelo espaço, os encontros, os looks country e aquela movimentação que só os grandes eventos conseguem proporcionar.

Com o Q.G.I.V confirmado na ExpoXapuri 2026, a expectativa é de uma festa ainda mais saborosa e movimentada. Afinal, onde tem festa, gente bonita e bons encontros, o Q.G.I.V sabe marcar presença!

8º Leilão Direito de Viver

A solidariedade já tem data marcada para movimentar Epitaciolândia. No dia 6 de setembro, a Comunidade São Cristóvão, na Estrada Velha, km 33, será palco da 8ª edição do Leilão Direito de Viver, evento beneficente que une a comunidade em uma grande corrente de apoio ao Hospital de Amor.

A programação terá início às 10h, com um tradicional churrasco, prometendo reunir famílias, produtores rurais, empresários, amigos e apoiadores da causa em um ambiente de confraternização e solidariedade.

Além de proporcionar um momento de encontro entre a comunidade, o evento tem como principal objetivo arrecadar recursos para contribuir com o trabalho desenvolvido pelo Hospital de Amor, instituição reconhecida nacionalmente pela atuação na prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer.

Solidariedade que reúne a comunidade

O Leilão Direito de Viver já se consolidou como uma importante ação beneficente na região e, a cada edição, mobiliza pessoas dispostas a contribuir com uma causa que ultrapassa fronteiras.

Para a coluna social, fica o destaque para aqueles que fazem a diferença longe dos holofotes, reunindo amigos e parceiros em torno de uma causa nobre. Afinal, quando a solidariedade entra em cena, toda a comunidade ganha.

Quem quiser contribuir ou obter informações sobre doações pode entrar em contato com Zezinho José Olívio, pelo telefone (68) 99988-4171, ou com Tiriba, pelo (68) 99983-8805.

Pagode do Quintal

A agenda social de Epitaciolândia já tem um encontro marcado para esta sexta-feira, 21 de agosto. O Quintal Exclusive prepara uma noite especial com o Pagode do Quintal, a partir das 22 horas, reunindo música, diversão e aquele clima de confraternização que promete movimentar a fronteira.

A grande atração da noite será a Banda Levada do Guetto, de Rio Branco, que chega a Epitaciolândia trazendo muito pagode e um repertório preparado para colocar o público para cantar e dançar.

A programação também contará com DJ Tulito, no eletrônico, DiTago Rodrigues, com o funk, e Alisson Moraes, no sertanejo, garantindo uma mistura de estilos para agradar diferentes públicos.

E, como não poderia faltar em uma noite que promete reunir a turma mais badalada da fronteira, a expectativa é de presença de empresários, influenciadores, amigos e personalidades do Alto Acre, transformando o Quintal Exclusive em um dos points da noite.

Vida alheia

  • Minha gente, parece que até o inocente morango do amor virou motivo de DR entre os boleiros da fronteira! O motivo da treta? Preço! Um vende mais caro, outro vende mais barato e, pelo visto, o morango acabou ficando mais azedo do que deveria. Mas vamos combinar? Tem espaço para todo mundo! Quem quiser pagar mais caro, paga. Quem prefere economizar, compra o mais barato. E vida que segue! Agora, transformar diferença de preço em farpas nas redes sociais é que fica complicado, né? Porque no fim das contas, cada profissional conhece seus custos, define seu preço e atende o público que quiser. No mundo dos doces, o melhor mesmo é deixar o morango bem docinho e a concorrência, saudável. Porque, minha gente.se a briga já está desse tamanho por causa de um morango, imagina quando chegar a época do panetone!

 

  • Minha gente, se tem um empreendimento que virou febre na fronteira, é academia! Tem academia para praticamente todos os estilos e bolsos: tem aquela onde você treina com luzes coloridas, ambiente moderno e estrutura de primeira, e tem também aquela mais raiz, onde às vezes a iluminação é tão econômica que o aluno precisa fazer força até para enxergar o halter! Do menor espaço ao maior empreendimento, o que não falta é opção para quem decidiu colocar o projeto “corpo de verão” em prática. Mas eis que corre pela fronteira o comentário de que existe até uma academia considerada o “dubles dos ricos”. Dizem que para malhar por lá não basta ter disposição: tem que ter disposição, e um cartão disposto também! Brincadeiras à parte, o crescimento do número de academias mostra que o mercado fitness está em alta e que existe público para diferentes propostas, estruturas e faixas de preço. No final, minha gente, o importante é treinar. Com luz de LED ou na luz da economia, o que vale é não faltar coragem para levantar peso! Agora fica a pergunta: qual é a academia mais “ostentação” da fronteira? E não vale marcar o amigo que treina só para tirar foto no espelho!

 

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