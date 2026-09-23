Zanin barra pedido de senador para acelerar CPI do Banco Master

O caso continua em tramitação no Supremo, enquanto o requerimento da CPI permanece sob análise no Senado./ Foto: reprodução

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu na última terça-feira (22) não conceder o pedido feito pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE) para obrigar o Senado a dar andamento ao requerimento de criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o Banco Master.

A solicitação foi apresentada ao STF depois que Alessandro Vieira questionou a falta de avanço do requerimento no Senado. Segundo o parlamentar, o pedido da CPI foi protocolado em março deste ano e já contava com 41 assinaturas, acima das 27 exigidas para a instalação de uma comissão desse tipo.

A CPI proposta pelo senador pretende investigar possíveis relações entre o empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, e os ministros do STF Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. O requerimento prevê 11 senadores titulares e seis suplentes, com prazo de 120 dias para a realização dos trabalhos e limite de R$ 50 mil para as despesas.

A ação apresentada ao Supremo questionava a atuação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que, segundo Alessandro, ainda não havia dado encaminhamento ao requerimento. O documento permanecia sem leitura, numeração e publicação havia quase seis meses.

A decisão de Zanin, porém, não encerra definitivamente a discussão. O ministro deverá receber informações de Alcolumbre sobre o caso antes de uma nova análise, o que pode levar à reavaliação do pedido apresentado pelo senador.

Após a decisão, Alessandro Vieira afirmou que ficou decepcionado e informou que pretende acrescentar novos elementos ao processo para tentar convencer Zanin a rever o entendimento.

“A decisão do ministro Zanin é uma decepção, como aliás tem sido decepcionante a atuação do STF em geral. Sob ponto de vista formal, vamos juntar ainda mais informações e pedir que o ministro revise seu entendimento”, declarou o senador.

O caso continua em tramitação no Supremo, enquanto o requerimento da CPI permanece sob análise no Senado.