2ª temporada de “Outlander: Sangue do Meu Sangue” ganha trailer; assista

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A segunda temporada da série “Outlander: Sangue do Meu Sangue” ganhou um trailer oficial nesta quinta-feira (27), divulgado pelo serviço de streaming Starz.

No vídeo, os pais de Claire e Jamie são separados mais uma vez, enquanto a Revolta Jacobita divide as Terras Altas da Escócia em duas. Enquanto lutam para se reencontrar, precisam decidir em qual lado da rebelião ficarão.

A produção de época “Outlander”, que estreou em 2014 e teve oito temporadas, ganhou um prequel — termo para uma obra que retrata acontecimentos anteriores de uma história.

A trama de “Sangue do Meu Sangue” é centrada em duas histórias de amor que acontecem paralelamente e são ambientadas em dois períodos distintos: os pais de Jamie (Sam Heughan) nas Terras Altas da Escócia, no início do século XVIII, e os pais de Claire (Caitriona Balfe) na Inglaterra durante a Primeira Guerra Mundial.

Também estrelam a produção Hermione Corfield (Julia Moriston), Jeremy Irvine (Henry Beauchamp), Harriet Slater (Ellen MacKenzie) e Jamie Roy (Brian Fraser).

Ao todo, serão 10 episódios lançados semanalmente no streaming a partir de 18 de setembro.

Adaptação da série de livros de sucesso escrita por Diana Gabaldon, “Outlander” conta a história de Claire Randall, uma enfermeira inglesa que viaja no tempo para o século XVIII e encontra aventura e romance com Jamie Fraser, o guerreiro das Highlands.

Assista ao trailer de “Outlander: Sangue do Meu Sangue”

*Com informações da Nicoly Bastos, da CNN Brasil

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por giovanachrist.

Conteúdo Original / Fonte: giovanachrist