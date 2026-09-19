“A esqueceremos rápido”: irmão entrega fala de Charles após morte de Diana

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Apenas alguns trechos do novo livro do irmão da Princesa Diana, o Conde Charles Spencer, foram publicados até agora. Mas eles desencadearam uma tempestade para a família real britânica, desenterrando memórias dolorosas do casamento infeliz de Diana com o Rei Carlos III e provocando uma repreensão rara e contundente do Palácio de Buckingham.

“Embora não façamos comentários sobre livros por uma questão de princípio, Sua Majestade está ciente de que a dor do luto fraterno pode nublar a razão, afetar o julgamento e alterar a memória de maneiras que outros não reconhecem, mesmo muitos anos após tal perda”, disse um porta-voz do palácio em comunicado.

A CNN não viu o livro “Swan Song” antes de sua publicação, mas um porta-voz da editora Penguin Random House confirmou que os trechos citados pelo Daily Mail, que está publicando com exclusividade trechos do livro, são precisos.

Estes trechos contêm várias revelações sobre o casamento de Charles e Diana, bem como a reação do então Príncipe de Gales à morte dela.

Eis o que você precisa saber sobre o livro antes de seu lançamento na próxima semana:

Charles “tonto de euforia” após a morte de Diana

Talvez as alegações mais incendiárias nestes trechos sejam as memórias de Spencer sobre como Charles reagiu à morte de Diana.

Ele detalha aquela noite tensa em 31 de agosto de 1997, traçando o momento desde quando surgiram as primeiras notícias do acidente de carro fatal de Diana em Paris, suas frequentes chamadas telefônicas com sua irmã Jane, até quando ele ligou para seu ex-cunhado após saber que Diana havia morrido.

Nessa ligação, Spencer diz que Charles “parecia tonto de euforia – como um ganhador da loteria”.

“Olhando para trás agora, suspeito que a primeira reação do príncipe deve ter sido pensar mais em como esse evento poderia libertá-lo para se casar com a mulher que amava, em vez de valorizar a perda de alguém que ele não amava”, alegou Spencer.

“Nós a esqueceremos bem rápido”

Durante uma ligação posterior entre os dois homens, enquanto discutiam se os príncipes William e Harry deveriam caminhar atrás do caixão de sua mãe em seu funeral, Spencer diz que Charles soltou “uma enxurrada de raiva”, antes de parar brevemente.

“Presumi que a pausa sinalizava um esforço para se controlar, mas então ele soltou ao telefone o que sempre interpretei como seu desprezo reprimido por Diana e seu horror pelo fato de o mundo ter ficado tão abalado com a morte dela”, escreveu Spencer.

“‘Fique tranquilo’, ele sibilou, ‘nós a esqueceremos bem rápido!'” escreveu Spencer. “‘Não posso acreditar que você acabou de dizer isso’, eu disse friamente, antes de desligar.”

Spencer relatou ter caminhado atrás do caixão de sua irmã, chamando a experiência de “dilacerante”, e disse estar preocupado com a “falta de cuidado explícito” com o Príncipe Harry após a morte de Diana.

“Ele precisava dos abraços de Diana, é claro, e eles lhe seriam negados para sempre”, escreveu Spencer. “Mas, em vez de calma e acolhimento, permitiram que ele ficasse fora de controle.”

Homenagens são colocadas em memória de Diana, Princesa de Gales, após sua morte em um acidente de carro na Ponte d’Alma em 31 de agosto de 1997 • Sygma via Getty Images

O casamento infeliz de Charles e Diana

Spencer também detalha sua percepção sobre o relacionamento infeliz de sua irmã com o então Príncipe de Gales, e até alega que Diana tentou romper o noivado depois que Charles “não demonstrou quase nenhum interesse por ela” na festa de aniversário de 21 anos de seu irmão Andrew Mountbatten-Windsor.

“Imediatamente após aquela noite de desilusão crescente, Diana foi ver meu pai”, escreveu Spencer. “Ela disse a ele que não poderia ir adiante com o casamento com um homem que claramente não a amava.” O pai dela se recusou a permitir que Diana rompesse o noivado, disse Spencer.

Aquele incidente ocorreu logo após Diana ter encontrado uma pulseira que Charles havia comprado para sua atual esposa, a Rainha Camilla, alegou Spencer.

E no dia anterior ao casamento, Charles disse a Diana que “ela precisava saber que ele estava muito feliz em se casar com ela, mas que na verdade não estava apaixonado por ela”, escreveu Spencer, citando uma história que sua irmã havia contado a uma “amiga próxima”.

‘Ah, um pouco gordinha aqui, não é?’

Apenas alguns dias após o anúncio do noivado do casal, Spencer alega que Charles apertou a cintura de Diana e disse: “Ah, um pouco gordinha aqui, não é?”

Diana, que sofria de bulimia, achou aquele comentário “devastador”, disse Spencer.

“Ela compartilharia comigo mais tarde que sua cintura encolheu de 73 para 59,5 centímetros entre o noivado e o casamento”, escreveu Spencer.

A Rainha Elizabeth II ofereceu-se para restaurar o título de ‘Sua Alteza Real’ de Diana

No dia do funeral de Diana, a Rainha Elizabeth II ofereceu-se para restaurar o título de “Sua Alteza Real” que ela havia perdido após seu divórcio de Charles, alegou Spencer.

As letras (HRH, em inglês) são usadas para designar membros seniores específicos da realeza. A falecida Rainha havia declarado um ano antes da tragédia que o tratamento de Sua Alteza Real seria retirado em caso de divórcio – como aconteceu com Diana e Sarah Ferguson após o divórcio desta do então Príncipe Andrew.

Spencer disse que Diana ficou “terrivelmente magoada” pela remoção “mesquinha e vingativa” desse título, e ele decidiu rejeitar a oferta “bem-intencionada” de Elizabeth como um “prêmio de consolação”.

“Senti que sabia no fundo da alma como ela veria essa honraria póstuma”, escreveu ele, lembrando uma conversa que teve com o secretário particular da Rainha, Robert Fellowes. “Isso é muito gentil da parte da Rainha, é claro. Mas qual é o sentido, Robert? Agora? Quero dizer – Diana está morta.”

Diana, princesa de Gales, o príncipe William e o príncipe Harry visitam um parque de diversões • Julian Parker/UK Press via Getty Images

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por paulovito.

Conteúdo Original / Fonte: paulovito