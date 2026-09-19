Advogado encaminhou foto de Gonet fumando charuto com Vorcaro

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Material extraído pela PF (Polícia Federal) do celular de Daniel Vorcaro mostra uma imagem do procurador-geral da República, Paulo Gonet, ao lado do hoje ex-banqueiro durante uma festa em Londres, no Reino Unido. A imagem foi divulgada pelo jornal O Globo e teve a autenticidade confirmada à CNN pela PGR (Procuradoria-Geral da República).

A foto teria sido encaminhada a Vorcaro pelo advogado Ciro Soares. Na imagem, o PGR aparece com um charuto nas mãos, enquanto Vorcaro aparece sentado na sua frente. Ambos estão sorrindo para a foto, ao lado de mais duas pessoas e rodeados por copos de bebidas alcoólicas.

A assessoria da PGR afirmou que a foto é de um evento realizado em abril de 2024 com participação de diversas autoridades e que o procurador-geral já admitiu publicamente ter comparecido. Gonet tomou posse como chefe da PGR em dezembro de 2023.

Na última terça-feira (15), durante sessão do plenário do STF (Supremo Tribunal Federal) voltada à discussão da validade de um relatório da Polícia Federal envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, Gonet disse que não teve um relacionamento de proximidade com Vorcaro e que a única ligação com o ex-banqueiro foi “brevíssima e banal”.

“E eu gostaria de deixar isso claro até para evitar mal entendidos, ser objetivos, não existe, nem tive relacionamento de proximidade com o senhor Vorcaro. O único encontro que eu tive com o seu Vorcaro se deu com várias autoridades em abril de 2024 a única ligação, intermediada por advogado, foi brevíssima e banal”, disse Gonet.

No mesmo dia, em ofício enviado ao Conselho Superior do Ministério Público Federal, Gonet disse se considerar “juridicamente plenamente apto para a atuação desinibida e livre nos procedimentos envolvendo o Banco Master”.

Como a CNN mostrou, em relatório divulgado pela PF no início do mês, a corporação aponta que Ciro Soares teria intermediado conversas entre Gonet e Vorcaro. Em diálogos entre ele e Vorcaro, de 14 de abril de 2024, o advogado diz que “Gonet é firme” e que “amizade é tudo”.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por emillybehnke.

Conteúdo Original / Fonte: emillybehnke