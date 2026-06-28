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Alemanha x Paraguai: horário e onde assistir à Copa do Mundo

Por CNN Brasil 28/06/2026 às 19:33
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Alemanha x Paraguai: horário e onde assistir à Copa do Mundo

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Alemanha e Paraguai se enfrentam nesta segunda-feira (29), às 17h30 (de Brasília), em Boston, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026.

A partida terá transmissão ao vivo da Globo, Sportv, SBT, N Sports, CazéTV e ge tv. O CNN Esportes acompanha lance a lance em TEMPO REAL.

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A Alemanha conquistou vaga no mata-mata do Mundial ao terminar na liderança do Grupo E.

Já o Paraguai se classificou ao garantir a segunda posição do Grupo D.

Onde assistir a Costa do Marfim x Noruega

  • TV: Globo, Sportv, SBT e N Sports
  • Streaming: CazéTV (YouTube) e ge tv
  • Tempo real: CNN Esportes

Ficha técnica de Costa do Marfim x Noruega

  • Data: 29/06/2026 (segunda-feira)
  • Horário: 14h (de Brasília)
  • Local: Gillette Stadium, em Boston, nos EUA
  • Fase: 16 avos de final

Os textos gerados por Inteligência Artificial na CNN Brasil são feitos com base em informações apuradas e checadas por jornalistas. Clique aqui para saber maisAcompanhe Esportes nas Redes Sociais

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por juliamachado

Conteúdo Original / Fonte: juliamachado

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