Alison dos Santos bate novo recorde e leva o ouro nos Jogos Sul-Americanos

Compartilhar matéria

Recordista mundial dos 400m com barreiras, Alison dos Santos, o Piu, conquistou, nesta quarta-feira (23), a medalha de ouro nos 400m rasos dos Jogos Sul-Americanos de Santa Fé, na Argentina.

Com 44s61, novo recorde, o brasileiro superou a marca registrada na semifinal, quando cravou 44s99.

Recentemente, o paulista também venceu a primeira edição do Ultimate Championship, no dia 13 de setembro, em Budapeste, na Hungria. Na ocasião, fez 45s98 e se tornou o único atleta do mundo a correr os 400m rasos abaixo dos 46 segundos em duas oportunidades.

Na Argentina, Piu completou a prova em 44s61 e terminou quase um segundo na frente do segundo colocado, o venezuelano Javier Gómez (45s48). O chileno Martín Kouyoumdjian, com 45s99, terminou na terceira colocação.

No entanto, Piu, que bateu o recorde da competição, acabou distante do tempo de Sanderlei Parrela, que anotou 44s29, em 1999, e detém o recorde sul-americano da modalidade até hoje.

Alison encerra a temporada demonstrando consistência, já que disputou todas as provas de 400m rasos em 2026 com tempo abaixo dos 45 segundos. Entre elas está o recorde pessoal de 44s38, obtido em abril, nos Estados Unidos.

Piu soma três títulos da Diamond League (2022, 2024 e 2026), um do Mundial (2022) e duas medalhas de bronze olímpicas, conquistadas em Tóquio 2020 e Paris 2024.

Acompanhe Esportes nas Redes Sociais

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por felipemoreira.

Conteúdo Original / Fonte: felipemoreira