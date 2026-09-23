Analista avalia efeito negativo de crise do STF para reeleição de Lula

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A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira (23) revela que a crise envolvendo o Supremo Tribunal Federal impacta de forma mais negativa a campanha de Lula (PT) do que a de Flávio Bolsonaro (PL).

O analista Rafael Cortez, em entrevista ao Hora H desta quarta, explicou que, apesar de o escândalo do Master estar mais associado a Flávio, Lula é quem sai mais prejudicado politicamente.

“A agenda que vem do Supremo Tribunal Federal é negativa para a campanha de reeleição. A gente pode até discutir a intensidade desse efeito negativo, mas é um tema que dificulta que o governo melhore sua imagem ao longo da campanha eleitoral”, afirmou Cortez.

Segundo o analista, o que costuma acontecer nas democracias é o governo tradicionalmente partir com vantagem na disputa pela reeleição por ter uma mensagem mais forte.

Contudo, Cortez ressaltou que a crise do STF impediu que a opinião pública se concentrasse em assuntos mais favoráveis à campanha de reeleição.

Segundo o levantamento da AtlasIntel/Bloomberg, 52,3% dos eleitores acreditam que a crise no STF prejudica mais Lula, enquanto apenas 20,7% consideram que o maior prejudicado é Flávio. Outros 15,5% avaliam que os dois são igualmente afetados, 7,5% entendem que nenhum dos dois é prejudicado e quase 4% não souberam responder.

Já no que diz respeito ao escândalo do Master, os dados apontam um cenário de empate técnico. De acordo com a pesquisa, 43,8% dos eleitores atribuem o envolvimento no esquema aos aliados de Bolsonaro, enquanto 43,4% apontam os aliados de Lula.

Outros 10,6% responsabilizam todos os lados, 1,5% indicam o Centrão e apenas 0,6% não souberam responder.

“Mesmo que a pesquisa mostre algum equilíbrio na ideia de quem estaria por trás do caso Master, ainda assim não me parece que seja um tema que ajude a campanha de reeleição”, destacou Cortez.

Nesse contexto, o analista mencionou que o Palácio do Planalto adotou a medida de reajustar o Bolsa Família, não apenas pelo efeito concreto da política, mas também para tentar trazer uma agenda mais favorável à campanha.

Postergação das decisões

Sobre a possibilidade de o STF adiar ao máximo suas sessões, incluindo o caso de Alexandre de Moraes, que pode ficar para o ano que vem, Cortez avaliou que a postergação tenderia a reduzir o efeito negativo para o governo, à medida que outros temas passem a dominar o debate público.

No entanto, o analista alertou que, do ponto de vista institucional, o cenário ainda é muito complicado. “Os movimentos mais recentes por parte dos ministros não sugerem que eles, individualmente, queiram dar uma contribuição para a superação dessa tensão.”

Cortez pontuou que a crise no Supremo tem um aceno eleitoral, mas apresenta indícios maiores de “problemas mais profundos de regra de jogo”, especialmente no que se refere a um compromisso ético entre os ministros.

Para o analista, esse conjunto de fatores tem gerado “uma crise de legitimidade muito grande da Corte junto ao eleitorado”.

Os textos gerados por inteligência artificial na CNN Brasil são feitos com base nos cortes de vídeos dos jornais de sua programação. Todas as informações são apuradas e checadas por jornalistas. O texto final também passa pela revisão da equipe de jornalismo da CNN. Clique aqui para saber mais.TópicosLuiz Inácio Lula da SilvaSTF (Supremo Tribunal Federal)

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por afonsobenites.

Conteúdo Original / Fonte: afonsobenites