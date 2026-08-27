Aos 17 anos, Guto Miguel faz história em Kingston e chega à semifinal

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O jovem tenista brasileiro Guto Miguel, de 17 anos, atingiu o melhor resultado de sua curta carreira como profissional ao chegar à semifinal do Challenger 75 de Kingston 2, na Jamaica, nesta quinta-feira (27).

O goiano radicado em Brasília venceu nas quartas de final o norte-americano Andrew Fenty, número 385 do ranking, em dois sets, com duplo 7-5. O adversário de 26 anos jogava praticamente em casa, já que tem pais jamaicanos.

Ansioso para fechar o jogo, Guto Miguel precisou de quatro match points antes de encerrar a vitória com um ace, seu quarto na partida. Apesar da importante vitória, não foi a melhor performance do jovem tenista, que perdeu a cabeça algumas vezes.

Guto Miguel já saltou quase 200 posições no ranking

Guto, número 1 do ranking juvenil, iniciou a campanha no Challenger de Kingston 2 como 850º da ATP, mas já saltou para a 656ª posição no live ranking. Na semifinal, ele enfrentará outro estadunidense, Aidan Mayo, 616º, nesta sexta-feira (28).

Esta será a segunda semifinal de torneio profissional que Guto Miguel vai disputar. A anterior, em Santos, era num Challenger 50. Por isso, o feito atual em Kingston, que vale 75 pontos, é ainda maior.

Apesar de ter chances de conquistar um importante título como profissional, Guto está na Jamaica como preparação para a disputa do US Open juvenil. Em 2026, ele já foi campeão de Roland Garros nas simples e de Wimbledon em dupla com o esloveno Ziga Sesko.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por luccasoliveira.

Conteúdo Original / Fonte: luccasoliveira