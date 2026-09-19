23/09/2026
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Após anunciar fim da carreira solo, Fiuk confirma retorno da Banda Hori

Por CNN Brasil
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Após anunciar fim da carreira solo, Fiuk confirma retorno da Banda Hori

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O cantor Fiuk, 35, anunciou o fim da sua carreira solo e o retorno da Banda Hori. O anúncio foi feito durante um show em Campinas, São Paulo, na noite de sexta-feira (18).

Ao fim da apresentação que fez para um público singelo, o artista afirmou que a Banda Hori, formada originalmente em 2004, retornará aos palcos e estúdios. Fiuk já havia anunciado que aquele seria o último show antes de uma pausa na carreira.

“Primeiro lugar em que eu me senti em casa foi com esses caras aqui”, afirma Fiuk durante o show, referindo-se aos colegas de banda. “Quando ninguém acreditava em mim, velho, esses caras acreditaram. E a gente ensaiava, a gente fazia piada e a gente não desistiu. Hoje é um recomeço que vocês não têm ideia”, declara.

O artista, então, continua relembrando as dificuldades do começo da banda: “O primeiro show que a gente foi fazer não tinha ninguém. Vocês lembram, não tinha ninguém, ninguém. Foi em uma praça. Os caras mentiram para a gente, que ia ter uma galera e tal. E a gente chegou lá, a gente olhou pro palco e falou: ‘que se f*da, a gente vai tocar, a gente vai fazer o que a gente mais gosta”, conta.

“Então, por que é o final da minha carreira de cantor? Porque a Banda Hori está de volta”, anuncia.

Veja um vídeo do momento abaixo:

Fiuk fez o último show da carreira solo em Campinas e se despediu com apenas 67 pessoas na plateia, em um espaço com capacidade para 1.000.

E teve reviravolta: o cantor anunciou a volta da banda Hori. pic.twitter.com/IYhO6z5PA7

— turmapop (@turmapop) September 19, 2026

A Banda Hori foi formada originalmente em São Paulo, em 2004. Além de Fiuk, a primeira formação contava com Cleiton Galvão na guitarra, Alex Pinto no baixo e Alexandre Bispo na bateria. Em sua última formação, Max Klein assumiu a guitarra solo, Renan Augusto a guitarra base e vocal de apoio, e Felipe Campos o baixo. A banda se separou em 2011, após Fiuk ter anunciado que iria se dedicar à carreira solo e de ator.

Crise financeira e possível diagnóstico de autismo

Recentemente, Fiuk tem dado o que falar nas redes sociais. Com publicações sobre crise financeira e um possível diagnóstico de autismo, o cantor tem chamado atenção dos seguidores.

Em agosto, o artista revelou que cortou relações com o pai, Fábio Jr., 72, e com a atriz Cléo Pires, 43, uma de suas irmãs. Ao mesmo tempo, ele afirmou que está passando por uma crise financeira, o que fez com que vendesse um carro para pagar impostos atrasados.

O atrito com o pai não é recente: em 2024, Fiuk publicou um relato no Dia dos Pais lamentando a “ausência” do pai, afirmando não ser possível explicar “o tamanho da dor” que é tê-lo longe. No ano seguinte, em 2025, o assunto voltou a virar polêmica após o lançamento da música “Celebridade”, em que o artista chama Fábio Jr. de “narcisista”.

Ainda em agosto desse ano, Fiuk revelou que passa por uma crise financeira e precisou vender um carro para pagar um imposto atrasado. Posteriormente, o artista vendeu mais dois carros. No total, foram três veículos vendidos: Uno Mille azul-claro por R$ 54 mil; uma Mercedes-Benz C280, por R$ 51 mil; e uma Chevrolet Silverado V8, avaliada em R$ 250 mil.

O cantor também revelou, recentemente, sobre a suspeita de diagnóstico de autismo. “Descobri, de uns anos para cá, que, possivelmente, eu sou do espectro autista. Ainda não tive coragem de fazer o diagnóstico. Eu comecei, mas não terminei. Porque eu tinha medo de as pessoas me olharem diferente”, afirmou.

Na última quinta-feira (17), Fiuk publicou um vídeo nas redes sociais pedindo ajuda de médicos para diagnóstico. “Eu preciso entender e descobrir de uma vez quem eu sou! Espectro autista? TDAH? Tudo junto? Ou nenhum deles?”, questionou.

“A verdade é que eu não fechei nenhum diagnóstico. Agora quero fazer isso, mas fazer isso direito. Vamos! E eu devo isso a vocês, que me deram tanta força”, disse Fiuk.

*Com informações de Giu Aya e Luiza Zequim, da CNN Brasil, e Giovanna Csiszar, em colaboração para a CNN Brasil

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por gabrielamaraccini.

Conteúdo Original / Fonte: gabrielamaraccini
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