23/09/2026
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Após perder Eduardo Baptista, Criciúma anuncia técnico “por empréstimo”

Por CNN Brasil
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Após perder Eduardo Baptista, Criciúma anuncia técnico “por empréstimo”

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Lutando pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro, o Criciúma anunciou, nesta quarta-feira (23), a contratação do técnico Umberto Louzer, que chega ao Heriberto Hülse “por empréstimo” junto ao Guarani.

Detalhes da contratação e situação na Série B

Após o término da Série B, Umberto Louzer retornará ao Guarani, com o qual tem vínculo até o fim do Campeonato Paulista de 2027. O Bugre já não tem mais calendário após a eliminação na primeira fase da Série C.

Com 47 pontos e nove jogos restantes, o Criciúma ocupa a 6ª posição na tabela, dentro do grupo que disputará os playoffs, mas, nos últimos sete compromissos, conquistou apenas uma vitória.

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Esse texto foi gerado por inteligência artificial com base no conteúdo produzido pela Itatiaia. Todas as informações são apuradas e checadas por jornalistas. O texto final também passa pela revisão da equipe de jornalismo da CNN Brasil.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por afonsobenites.

Conteúdo Original / Fonte: afonsobenites
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