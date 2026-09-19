Aston Villa vence Tottenham e conquista primeira vitória na Premier League

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O Aston Villa finalmente respirou aliviado na Premier League. Neste sábado (19), a equipe venceu o Tottenham por 3 a 2, fora de casa, e conquistou sua primeira vitória na competição na temporada. O resultado, por outro lado, aprofundou a crise do Spurs, que sofreu mais uma derrota.

O Villa abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo com Johan Manzambi. Contratado por 50 milhões de libras (cerca de R$ 344 milhões), o jogador de 20 anos fazia sua primeira partida como titular pelo clube.

Manzambi aproveitou uma perda de bola do Tottenham dentro da própria área e finalizou de perto. No lance, o zagueiro Micky van de Ven estava temporariamente fora do campo para receber atendimento após sofrer um corte abaixo do olho.

O Aston Villa ampliou aos 22 minutos do segundo tempo. Nicolas Jackson recebeu em boa condição e finalizou com precisão para colocar os visitantes em vantagem confortável.

Aos 34 minutos, Emi Buendía marcou um golaço para completar a tarde complicada do Tottenham em Londres. O argentino acertou um chute forte no ângulo, de aproximadamente 20 metros, e fez 3 a 0.

O Tottenham ainda diminuiu nos minutos finais. Conor Gallagher marcou o primeiro gol do time na partida, enquanto Jan Paul van Hecke balançou as redes novamente nos acréscimos. A reação, porém, não foi suficiente para evitar a derrota.

O Spurs também chegou a marcar no início do segundo tempo, com Mohammed Kudus, mas o gol foi anulado por impedimento de Andy Robertson na origem da jogada.

Com o resultado, o Aston Villa chegou aos quatro pontos em cinco partidas e subiu para a 15ª colocação. O Tottenham permanece na zona de rebaixamento, com dois pontos.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por raulmoura.

Conteúdo Original / Fonte: raulmoura