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Atlas: 47% acham que Brasil terá novo escândalo de corrupção em 6 meses

Por CNN Brasil
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Atlas: 47% acham que Brasil terá novo escândalo de corrupção em 6 meses

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O levantamento da Atlas/Bloomberg divulgado nesta quinta-feira (6) apontou que o eixo de risco político do Brasil indica um cenário de instabilidade no país. O índice, que captura as vulnerabilidades que comprometem a governabilidade, mostra que corrupção e segurança pública são as principais preocupações dos brasileiros.

Questionados sobre a probabilidade de o Brasil enfrentar esses desafios nos próximos seis meses, 47% acreditam que é muito provável que ocorram revelações sobre grandes fraudes ou esquemas de corrupção, enquanto 14% disseram ser “nada provável”.

Entre os entrevistados, 36% também acreditam ser muito provável o aumento de ataques e assassinatos relacionados a facções criminosas. Já 19% afirmaram ser pouco provável.

Outros 32% acreditam ser muito provável o aumento de furtos e assaltos, enquanto 22% afirmam ser nada provável.

Confira os resultados no gráfico abaixo.

Metodologia

Foram ouvidas 5.021 pessoas entre os dias 22 e 27 de julho. A margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%.

A pesquisa foi realizada com recursos próprios do instituto e está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo BR-08602/2026.

TópicosPesquisas eleitorais

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por polianafarias.

Conteúdo Original / Fonte: polianafarias
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