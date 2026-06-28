Aulas são suspensas após fortes temporais causarem estragos no RS

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Temporais isolados, chuvas intensas, rajadas de ventos e queda de granizo afetaram diversas regiões do Rio Grande do Sul, neste domingo (28). Devido a intensidade, municípios tiveram as aulas suspensas e o trânsito interrompido.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o estado enfrenta chuvas de 50 e 100 mm/dia, além de ventos que podem chegar a 100 km/h. As principais regiões atingidas são: Porto Xavier, Santa Rosa, Redentora, Roque Gonzales, Tucundiva, Horizontina, Sede Nova, Coronel Bicaco, Campo Novo e Campina das Missões.

Ainda neste domingo, famílias tiveram que deixar suas casas por conta dos temporais. As cidades sofrem com corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e estradas destruídas.

Chuvas de até 200 mm no RS. Famílias tiveram de deixar casas, estradas foram destruídas e pontos estão alagados em Porto Xavier/Santa Rosa/Redentora/ Roque Gonzales/ Tucundiva/Horizontina/ Sede Nova/Coronel Bicaco/Campo Novo/Campina das Missões. Monitoro p/ ver como ajudar. pic.twitter.com/ylt7giL268 — Bohn Gass (@BohnGass) June 28, 2026

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Municípios afetados

Em Porto Xavier, o trânsito entre as comunidades da Travessa Linha Baixa e Linha Taquarussu foi totalmente interrompido em razão das fortes chuvas e das enxurradas que atingiram a região. De acordo com a Defesa Civil do local, a ponte que liga os dois endereços foi severamente danificada.

No município de Campo Novo, as aulas da Rede Municipal de Ensino foram suspensas nesta segunda-feira (29). A cidade ainda registrou pontos de alagamento e interdições de pontes devido a condição climática.

As Prefeituras de Redentora e Sede Nova também suspenderam as aulas da rede municipal de ensino nesta segunda-feira (29).

Apesar disso, na cidade de Redentora, a Creche Gente Miúda funcionará normalmente. “Entendemos a necessidade das famílias que dependem deste espaço. Novas atualizações sobre o retorno das demais unidades escolares serão divulgadas ao longo do dia de amanhã”, informaram.

Em Roque Gonzales, mais de 130 mm de chuva foram registrados, causando diversos danos nas estradas e pontos de alagamento em pontes e bueiros.

A CNN Brasil entrou em contato com o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul para mais informações sobre ocorrências, e aguarda retorno.

Chuvas no Sul

De acordo com o Inmet, as chuvas deste domingo permanecem até o final do dia e afetam os demais estados do Sul do Brasil, que seguem em alerta de “perigo”.

As principais áreas afetadas são a Serrana, Oeste Catarinense, Vale do Itajaí, Noroeste Rio-grandense, Sudoeste Paranaense, Nordeste Rio-grandense, Centro-Sul Paranaense, Sudeste Paranaense e Sul Catarinense.

O instituto ainda reforça que, em caso de rajadas de ventos, a população não deve se abrigar debaixo de árvores — pois há risco de queda e descargas elétricas —, e não deve estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por helenabarra

Conteúdo Original / Fonte: helenabarra