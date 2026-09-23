Austrália x Brasil: horário e onde assistir ao amistoso da Seleção

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Austrália e Brasil entram em campo nesta sexta-feira (25), às 7h (de Brasília), no Queensland Country Bank, em Townsville, no amistoso que marcará o primeiro compromisso da Seleção Brasileira neste novo ciclo após a Copa do Mundo.

A partida terá transmissão da TV Globo, do SporTV e da Ge TV, no YouTube. O CNN Esportes acompanha em TEMPO REAL.

Carlo Ancelotti conduz um processo de renovação após a eliminação para a Noruega na Copa do Mundo de 2026. Apenas nove atletas que estiveram no Mundial foram chamados para esta Data Fifa, enquanto nomes experientes como Alisson, Casemiro e Fabinho ficaram fora da lista.

A comissão técnica aproveita o período para observar novos jogadores e ampliar as opções do elenco.

Austrália também passa por recomeço

A Austrália atravessa um período de mudanças sob o comando de Tony Popovic. A atual Data Fifa é vista pelo treinador como uma oportunidade para testar peças e preparar a equipe para a Copa da Ásia de 2027.

A ausência do goleiro e capitão Matthew Ryan também abre espaço para novas opções, com sete jogadores que ainda não estrearam pela seleção entre os convocados.

Historicamente, os últimos recomeços da Seleção após Copas tiveram resultados positivos. Nas primeiras partidas dos ciclos anteriores, o Brasil conseguiu bons desempenhos mesmo diante de adversários competitivos.

A exceção mais recente foi justamente o último início de ciclo, com a derrota por 2 a 1 para o Marrocos, em 2023.

Onde assistir a Austrália x Brasil

TV aberta: TV Globo

TV Globo TV fechada: SporTV

SporTV YouTube: GeTV

Ficha técnica de Austrália x Brasil

Data: 25/09/2026

25/09/2026 Horário: 7h (de Brasília)

7h (de Brasília) Local: Estádio Queensland Country Bank, em Townsville

Estádio Queensland Country Bank, em Townsville Fase: 1ª rodada

Acompanhe Esportes nas Redes SociaisTópicosAustrália (seleção)Seleção Brasileira de Futebol

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por gustavoriguetti.

Conteúdo Original / Fonte: gustavoriguetti