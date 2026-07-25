Bárbara Borges lamenta ficar de fora em turnê da Xuxa

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A atriz Bárbara Borges, 47, ex-Paquita de Xuxa, 63, lamentou não ter sido convidada para a estreia da turnê “O Último Voo da Nave”, que desembarca neste sábado (25), em São Paulo.

Na véspera da apresentação, a ex-assistente de palco da estrela disse pagar um preço alto por ter saído em defesa da antiga diretora Marlene Matos na época do lançamento do documentário “Pra Sempre Paquitas”. A declaração foi dada na última sexta-feira (24) nas redes sociais.

“Estou muito bem resolvida com a minha história. Nada e ninguém irá apagar a minha história. Inclusive autorizei e ainda escrevi que vai ser muito bonito, autorizo com prazer. O show é da Xuxa! A celebração é dela e ela tem o direito legítimo de convidar quem ela quiser”, começou dizendo.

Na sequência, Bárbara afirmou compreender, sem ressentimento, a falta de convite e rejeição sofrida por “ter furado a bolha e expressado o que sentia”.

“Pago um preço alto por isso, mas foi o preço dos meus sentimentos que são valiosos demais. Para quem guarda com carinho até hoje minha história de Paquita, estarei lá no telão!”, continuou.

“Não estarei presente no show, mas estarei emanando vibrações de muito amor… Parem de ficar criando intriga”, pediu por fim.

Bárbara Borges fala sobre ausência em turnê de Xuxa • Instagram/Bárbara Borges

Xuxa fala sobre afastamento de ex-Paquitas

Recentemente, Xuxa revelou só se afastar das ex-companheiras de palco dos anos 1980 por comportamentos homofóbicos.

“Muita gente fala: ‘Ah, porque a Xuxa deixou de falar com alguma paquita por causa de política’. Não, eu deixo de falar com paquita se for homofóbica. Para mim, eu não suporto isso. Homofobia não dá para mim”, afirmou a apresentadora em entrevista ao Hugo Gloss.

Turnê “O Último Voo da Nave”

A turnê terá início em São Paulo, no Nubank Parque, com uma dupla apresentação em 25 e 31 de julho, e segue para Curitiba em 26 de setembro, Belo Horizonte em 14 de novembro e encerra no Rio de Janeiro, em 20 de dezembro, no Maracanã.

Priscilla Couto, Caren Lima, Ana Paula Almeida, Ana Paula Guimarães, Andrea Veiga, Flávia Fernandes, Tatiana Mineirão e Joana Mineiro são as paquitas que vão compor o elenco de dançarinas do reencontro nostálgico.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por carolineferreira.

Conteúdo Original / Fonte: carolineferreira