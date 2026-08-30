Barco com centenas a bordo naufraga perto do Chipre e ao menos sete morrem

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Uma operação de resgate está em andamento no Mediterrâneo após o naufrágio de uma embarcação de passageiros que transportava cerca de 270 pessoas do norte de Chipre para a Turquia, resultando na morte de pelo menos sete pessoas.

O primeiro-ministro da República Turca do Chipre do Norte, Ünal Üstel, informou à imprensa turca que 237 pessoas foram resgatadas da embarcação e que as buscas continuam por outras 23.

Üstel afirmou que o barco virou “devido às condições climáticas adversas”. Nenhum dos resgatados apresentava estado de saúde crítico.

A embarcação Filo Jet transportava 259 passageiros e 8 tripulantes de Kyrenia para Taşucu, no sul da Turquia, quando começou a inundar a poucas milhas da costa de Chipre, segundo o Ministério do Interior da Turquia.

Imagens do local do naufrágio mostram dezenas de pessoas na lateral da embarcação e outras na água, vestindo coletes salva-vidas.

O presidente do parlamento turco, Numan Kurtulmuş, manifestou em uma publicação na rede social X suas condolências àqueles que perderam a vida neste “incidente extremamente trágico”.

Quatro embarcações da guarda costeira do Chipre do Norte e um navio de passageiros participaram das operações de resgate, informou o Ministério do Interior, que também enviou dois helicópteros da guarda costeira para a área.

Imagens do local mostravam pelo menos um helicóptero sobrevoando a embarcação naufragada.

A embarcação foi vista ao norte de Kyrenia na manhã de domingo, segundo dados de rastreamento do *MarineTraffic*, antes de a transmissão de sua localização ser interrompida.

Uma transmissão ao vivo de Kyrenia mostrava pessoas chegando ao porto de helicóptero e em barcos de resgate, em meio ao som de sirenes de ambulância. Várias ambulâncias apareciam enfileiradas no porto.

Imagens do barco naufragado mostram a embarcação tombada em mar agitado, com pessoas de coletes salva-vidas sendo recolhidas por equipes de resgate e outras aguardando na água, também equipadas com coletes.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por Léo Lopes.

Conteúdo Original / Fonte: Léo Lopes