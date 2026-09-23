23/09/2026
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BC anuncia rolagem de swaps cambiais com vencimento em novembro

Por CNN Brasil
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BC anuncia rolagem de swaps cambiais com vencimento em novembro

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O Banco Central informou nesta quarta-feira (23) que dará início, em 5 de outubro, aos leilões para a rolagem dos swaps cambiais tradicionais que expiram em 3 de novembro.

O BC informou em nota que poderá alterar o lote ofertado a cada dia, ou mesmo acatar propostas em montante inferior à oferta, conforme as condições de demanda pelo instrumento.

De acordo com o BC, as condições de cada leilão serão anunciadas por meio de comunicado.

No contrato de swap cambial tradicional, o título paga ao comprador a variação da taxa de câmbio acrescida de juros. Em troca, o BC recebe a variação da taxa Selic. A operação equivale à injeção de dólares no mercado futuro.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por marinacardoso.

Conteúdo Original / Fonte: marinacardoso
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