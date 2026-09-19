23/09/2026
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Brasil bate Suíça e avança na Copa Davis

Por Agência Brasil
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Brasil bate Suíça e avança na Copa Davis

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© Luiz Candido/CBT

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A dupla brasileira de Orlando Luz e Rafael Matos confirmou o favoritismo diante dos suíços Jakub Paul e Dominic Stricker, venceu por 2 sets a 0, e fez o terceiro ponto da equipe brasileira. Com o resultado, o time nacional fez 3 a 0 nl duelo contra os europeus e avançou no Grupo Mundial 1 da Copa Davis. As parciais do jogo no Rio de Janeiro foram 7/6(1) 6/2 após 1h45 de encontro.

As outras vitórias foram de João Fonseca e Gustavo Heide em simples, na sexta-feira.

Com o resultado, o Brasil está classificado para os Qualifers, e tem chances de brigar por vaga na fase final na temporada 2027.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: Agencia Brasil por Juliano Justo – Repórter da Agência Brasil.

Conteúdo Original / Fonte: Juliano Justo - Repórter da Agência Brasil
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