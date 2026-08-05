Brasil precisa investir em infraestrutura para desenvolver, diz CEO da CNN

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O Brasil precisa ampliar os investimentos em infraestrutura para impulsionar o desenvolvimento econômico e criar um ambiente mais favorável aos negócios, afirmou o CEO da CNN Brasil, João Vitor Xavier, durante a abertura do CNN Talks Infra – Energia para o Futuro, realizado nesta quarta-feira (5).

Segundo o executivo, o país precisa oferecer melhores condições para atrair investimentos.

“Podemos ter um país mais favorável a concessões, privatizações, leilões e acordos de longo prazo, com respeito aos contratos e previsibilidade para quem investe”, disse.

Ao abrir o evento, João Vitor Xavier destacou que o debate sobre infraestrutura é estratégico para o crescimento do país.

Segundo o executivo, a iniciativa busca ampliar as discussões sobre o ambiente de negócios no Brasil e contribuir para o avanço de temas como concessões, privatizações, leilões e segurança jurídica para investidores.

O CNN Talks: Quando as Regras Mudam reúne autoridades, empresários, especialistas e representantes da infraestrutura para debater os efeitos que decisões tomadas para responder às urgências do presente podem produzir sobre investimentos planejados para décadas.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por beatrizoliveira.

Conteúdo Original / Fonte: beatrizoliveira