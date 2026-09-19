23/09/2026
ContilNet Notícias Logo

Caderno de Música lembra 120 anos de nascimento de Dmitri Shostakovich

Por Agência Brasil
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Caderno de Música lembra 120 anos de nascimento de Dmitri Shostakovich

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

© Wikimedia Commons

Versão em áudio

Caderno de Música da Rádio MEC neste domingo (20), às 12h30, lembra os 120 anos de nascimento de Dmitri Shostakovich (1906 – 1975), um dos principais compositores do século XX.

O programa destaca a história e obras que revelam diferentes aspectos da produção do músico, cuja trajetória esteve profundamente ligada às transformações políticas e culturais da União Soviética.

Nascido em São Petersburgo, em 25 de setembro de 1906, Shostakovich viveu praticamente toda a sua vida sob o regime soviético. Sua música acompanhou, de maneira complexa e muitas vezes contraditória, as profundas transformações políticas e culturais de seu país.

Ao longo do programa Caderno de Música, os ouvintes vão conferir trechos de obras de Dmitri Shostakovich: Sinfonia número 1, com a Orquestra Sinfônica de Cincinnati, sob a regência de Jesús López-Cobos; Sinfonia número 5, com a Orquestra Filarmônica de Leningrado, sob a regência de Yevgeny Mravinsky; e Suíte para Orquestra de Jazz nº 2, com a Orquestra Real do Concertgebouw, sob a regência de Riccardo Chailly. 

Sobre o Caderno de Música

O programa desvenda o universo musical, se propondo a explicar ao ouvinte o que é uma sonata, uma sinfonia, um concerto, spalla, allegro, moderato e os diversos termos da linguagem musical.

Aborda os gêneros, formas e formatos do mundo da música clássica, através da audição de trechos musicais e da realização de entrevistas especiais.

Sobre a Rádio MEC

Conhecida de norte a sul do país como “A Rádio de Música Clássica do Brasil”, a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A Rádio MEC oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da Rádio MEC em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app Rádios EBC.

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.

Serviço

Caderno de Música – 130 anos de Dmitri Shostakovitch – domingo, dia 20/09, às 12h30, na Rádio MEC FM

Rádio MEC na internet e nas redes sociais

Site: https://radiomec.ebc.com.br 

Instagram: https://www.instagram.com/radiomec

Spotify: https://open.spotify.com/user/radiomec

YouTube: https://www.youtube.com/radiomec

Facebook: https://www.facebook.com/radiomec

X: https://x.com/radiomec

WhatsApp: (21) 99710-0537

Como sintonizar a Rádio MEC

Rio de Janeiro: FM 99,3 MHz e AM 800 kHz

Belo Horizonte: FM 87,1 MHz

Brasília: FM 87,1 MHz e AM 800 kHz

Parabólica – Star One C2 – 3748,00 MHz – Serviço 3

Celular – App Rádios EBC para Android e iOS

Relacionadas

Rádio MEC: Caderno de Música lembra 130 anos da morte de Carlos Gomes

Conversa com o Autor, na Rádio MEC, será com Itamar Vieira Junior

Ver mais

Conteúdo reproduzido originalmente em: Agencia Brasil por EBC.

Conteúdo Original / Fonte: EBC
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.