CagriSema supera Mounjaro em perda de peso, segundo estudo da Novo Nordisk

A Novo Nordisk, fabricante do Ozempic, anunciou neste domingo (21) novos resultados do CagriSema, medicamento experimental para diabetes e obesidade. Em um estudo de fase 3, pacientes que receberam a nova combinação perderam, em média, 12,4% do peso corporal, ante 9,1% entre os tratados com tirzepatida, princípio ativo do Mounjaro.

O resultado vem do estudo REIMAGINE 5, que acompanhou adultos com diabetes tipo 2 durante 60 semanas. A comparação foi feita com a dose de 5 mg de tirzepatida, um ponto importante porque o medicamento da Eli Lilly também é utilizado em doses maiores.

Além da perda de peso, os pesquisadores avaliaram o controle do diabetes. O CagriSema reduziu a hemoglobina glicada (HbA1c) em 1,71 ponto percentual, ante 1,67 ponto percentual com a tirzepatida. Nesse indicador, o estudo buscava demonstrar que o novo medicamento não era inferior ao concorrente.

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O CagriSema combina duas substâncias: cagrilintida e semaglutida. A semaglutida já é usada pela Novo Nordisk no Ozempic, indicado para diabetes tipo 2, e no Wegovy, voltado ao tratamento da obesidade.

Resultado não significa vantagem sobre todas as doses do Mounjaro

Apesar dos números divulgados pela Novo Nordisk, a comparação não mostra que o CagriSema provoca maior perda de peso do que a tirzepatida em qualquer dose.

No REIMAGINE 5, os pesquisadores utilizaram 5 mg de tirzepatida. No entanto, o medicamento da Eli Lilly, pode chegar a doses mais altas.

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Essa diferença ganha importância diante de outro estudo divulgado em fevereiro. Na ocasião, pacientes com obesidade ou sobrepeso tratados com 15 mg de tirzepatida perderam 25,5% do peso, em média, após 84 semanas. Entre os participantes que receberam CagriSema, a redução foi de 23%.

A tirzepatida é comercializada pela Eli Lilly como Mounjaro, para diabetes tipo 2, e Zepbound, para controle crônico do peso em mercados onde essa marca está disponível.

CagriSema também alcançou perda de 21% em outro estudo

A Novo Nordisk divulgou ainda resultados de outro ensaio de fase 3, o REDEFINE 9, realizado com adultos com obesidade ou sobrepeso.

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Após 68 semanas, os participantes que receberam CagriSema 1 mg/1 mg tiveram perda média estimada de 21% do peso corporal. No grupo que recebeu placebo, a redução ficou em cerca de 2%.

Os resultados fazem parte da estratégia da farmacêutica dinamarquesa para ampliar seu portfólio de medicamentos contra obesidade e enfrentar a concorrência da Eli Lilly, que ganhou espaço nesse mercado com a tirzepatida.

O CagriSema ainda é um medicamento experimental e depende de aprovação das autoridades sanitárias para chegar ao mercado. A Novo Nordisk já apresentou um pedido de aprovação nos Estados Unidos e espera uma decisão da Food and Drug Administration (FDA) no quarto trimestre de 2026.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por carlacarvalho.

Conteúdo Original / Fonte: carlacarvalho