Celine Dion sai animada de show em Paris e canta em cima de carro; veja

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A cantora Celine Dion, 58, mostrou que, mesmo após fazer um show completo, ainda está com tudo e cheia de energia. Nesta sexta-feira (18), ao deixar uma apresentação em Paris, na França, ela subiu descalça em um carro e continuou animando o público.

Ela acompanhou o coro dos fãs, que cantavam o hit “Pour Que Tu M’aimes Encore” (“Para que você me ame novamente”, em português). Enquanto agitava a galera, ela dançava em cima do automóvel e fazia corações com as mãos.

Céline voltou aos palcos no último dia 12, em Paris. O show marcou o início de uma série de apresentações entre setembro e outubro, após uma pausa de quase seis anos na carreira.

A cantora fez um discurso emocionado no primeiro show. “Eu prometi voltar, voltar aos palcos. Então aqui estou eu, cantando por vocês e por mim, cantando ao vivo! Muito obrigada pelo apoio, pela paciência e, se me permitem dizer, sou tudo o que sou porque vocês me amaram”, disse a artista.

Ela também mencionou o diagnóstico da SPR (Síndrome da Pessoa Rígida), doença neurológica e autoimune rara que provoca lesões musculares e espasmos severos, comprometendo movimentos básicos e até a capacidade de cantar.

Veja o momento

The car is the stage 😂@celinedion pic.twitter.com/TMBimbg4qn — Céline Dion Addicts (@LesRedHeads) September 18, 2026

*Com informações de Mirella Cordeiro, da CNN Brasil

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por giovanachrist.

Conteúdo Original / Fonte: giovanachrist