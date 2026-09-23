Celulares e cortes de cabelo: as quatro novas regras de Klopp na Alemanha

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O novo técnico da Alemanha, Jürgen Klopp, começou um processo de revolução na seleção. O experiente treinador foi anunciado para comandar a equipe europeia no final do mês de julho.

De acordo com o jornal alemão “Bild”, Jürgen Klopp já impôs quatro regras que devem ser seguidas dentro da seleção da Alemanha. Uma delas refere-se à proibição de celulares antes das partidas. A determinação tem como objetivo manter os atletas completamente focados nos jogos.

Segundo o veículo de comunicação, Klopp também não quer que os jogadores cortem o cabelo no hotel da delegação. O treinador determinou que questões pessoais e estéticas como essa sejam resolvidas antes dos atletas se juntarem à seleção alemã.

O novo comandante ainda exige que o elenco e os membros da comissão técnica cheguem juntos para as refeições, e em horários mais rígidos.

A quarta regra restringe a presença de familiares dos jogadores durante as grandes competições, como a Liga das Nações, a Eurocopa e a Copa do Mundo. Poderão ocorrer exceções, mas a intenção é evitar que os jogadores tenham distrações durante esses torneios.

O treinador tomou a decisão de convocar 44 jogadores e dividir a seleção da Alemanha em dois grupos para seus quatro primeiros jogos no comando da equipe.

A estratégia faz parte do projeto do treinador para recuperar o protagonismo alemão no futebol internacional e preparar a equipe para a Eurocopa de 2028.

Nesta quinta-feira (24), a Alemanha encara a Holanda, fora de casa, às 15h45 (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo A2 da Liga das Nações. A chave ainda conta com Sérvia e Grécia.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por felipemoreira.

Conteúdo Original / Fonte: felipemoreira