Centro Cultural SP terá maratona gratuita de filmes de terror em outubro

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O Cine na Praça prepara uma edição especial de Halloween no Centro Cultural São Paulo (CCSP) e vai levar 15 filmes gratuitos para o Jardim Suspenso do espaço cultural.

As sessões acontecem às quintas, sextas e sábados, sempre às 19 horas durante todo o mês de outubro, em uma programação desenvolvida em parceria com o Cine Phenomena, uma mostra paulistana dedicada ao cinema fantástico.

O evento foi batizado de Monster-O-Rama, que significa literalmente um “festival”, “mostra” ou “maratona” dedicada a filmes, músicas ou elementos de terror e monstros clássicos, e tem como proposta explorar diferentes vertentes do terror, transformando o Jardim Suspenso em uma grande sala de cinema ao ar livre durante todo o mês de outubro.

A programação do Cine na Praça contará com cinco mostras temáticas, com 15 filmes, incluindo clássicos de terror, obras mais divertidas, excêntricas, pop e algumas inesperadas, abordando os subgêneros Lâminas na Escuridão, Crianças & Monstros, Literatura Maldita, Corpos Invadidos e Horror 80.

O festival destaca obras como “A Hora do Pesadelo” (1984), “A Noiva Cadáver” (2005), “O Iluminado” (1980), “O Enigma de Outro Mundo” (1982) e “Um Lobisomem Americano em Londres” (1981).

“A ideia não é fazer uma programação dedicada apenas ao medo. O cinema fantástico sempre soube misturar terror com humor, aventura, música, erotismo, fantasia e puro prazer cinematográfico. Em um momento em que talvez estejamos precisando também de alguma leveza, queremos que as sessões provoquem, surpreendam e, principalmente, sejam gostosas de assistir coletivamente”, afirmou Cauê Custódio, do Cine Phenomena.

Além da programação de filmes, o evento também contará com o projeto Open Mic, que terá o microfone aberto e à disposição para quem quiser contar sua história de terror para o público, como também um Concurso de Fantasia. Para participar do concurso de fantasias, basta comparecer caracterizado na temática de terror e consultar o regulamento nas páginas do Cine na Praça.

Confira a Programação abaixo

Tema: Lâminas na Escuridão (1 a 3/10)

Dia 1º de outubro – Quinta-feira

Filme: “A Hora do Pesadelo”

Diretor: Wes Craven

Ano: 1984

Duração: 1h31min

Sinopse: Um grupo de adolescentes tem pesadelos horríveis, em que são atacados por um homem deformado com garras de aço. Ele apenas aparece durante o sono e, para escapar, é preciso acordar. Os crimes vão ocorrendo seguidamente, até que se descobre que o ser misterioso é, na verdade, Freddy Krueger, um homem que molestou crianças na rua Elm e foi queimado vivo pela vizinhança. Agora, Krueger pode ter retornado para se vingar daqueles que o mataram, através do sono.

Dia 2 de outubro – Sexta-feira

Filme: “Vestida para Matar”

Diretor: Brian De Palma

Ano: 1980

Duração: 1h45min

Sinopse: Após testemunhar um assassinato, uma mulher se torna alvo de uma misteriosa figura que parece determinada a silenciá-la. Enquanto a polícia investiga o crime, ela conta com a ajuda do filho da vítima para descobrir a identidade do assassino. A investigação revela uma trama marcada por mistério, suspense e reviravoltas.

Dia 3 de outubro – Sábado

Filme: “The Final Girls”

Diretor: Todd Strauss-Schulson

Ano: 2015

Duração: 1h31min

Sinopse: Max é filha de uma atriz que ficou conhecida por estrelar filmes de terror. Durante uma sessão especial de uma dessas produções, um acontecimento inesperado faz com que Max e seus amigos sejam transportados para dentro do próprio filme. Presos em uma história de terror, eles precisam enfrentar o vilão e encontrar uma maneira de voltar para o mundo real.

Tema: Crianças & Monstros (8 a 10/10)

Dia 8 de outubro – Quinta-feira

Filme: “A Noiva Cadáver”

Diretor: Tim Burton e Mike Johnson

Ano: 2005

Duração: 1h17min

Sinopse: Victor é um jovem que está prestes a se casar, mas acaba se envolvendo em uma situação inesperada ao fazer seus votos diante da Noiva Cadáver. Levado para a Terra dos Mortos, ele descobre um mundo completamente diferente daquele que conhecia e precisa encontrar uma maneira de retornar para sua noiva Victoria.

Dia 9 de outubro – Sexta-feira

Filme: “A Casa Monstro”

Diretor: Gil Kenan

Ano: 2006

Duração: 1h31min

Sinopse: DJ Walters, de 12 anos, desconfia que a casa do outro lado da rua esconde algo estranho. Quando objetos e animais começam a desaparecer misteriosamente, ele e seus amigos Chowder e Jenny decidem investigar. Na véspera do Halloween, os três descobrem que a própria casa pode ser muito mais perigosa do que imaginavam.

Dia 10 de outubro – Sábado

Filme: Labirinto: “A Magia do Tempo”

Diretor: Jim Henson

Ano: 1986

Duração: 1h41min

Sinopse: Sarah é uma adolescente que, frustrada por cuidar do irmão mais novo, deseja que os duendes de seu livro favorito levem o bebê embora. Quando seu desejo se torna realidade, ela precisa entrar em um mundo fantástico e atravessar um enorme labirinto para resgatar o irmão antes que seja tarde demais.

Tema: Literatura Maldita (15 a 17/10)

Dia 15 de outubro – Quinta-feira

Filme: “Drácula de Bram Stoker”

Diretor: Francis Ford Coppola

Ano: 1992

Duração: 2h08min

Sinopse: Após perder a mulher que amava, o príncipe Vlad Drácula abandona sua fé e se transforma em uma criatura que atravessa os séculos. Anos depois, ao descobrir que Mina, noiva de um advogado que chega à Transilvânia, se parece com sua antiga amada, Drácula parte para Londres em busca dela.

Dia 16 de outubro – Sexta-feira

Filme: “O Iluminado”

Diretor: Stanley Kubrick

Ano: 1980

Duração: 2h23min

Sinopse: Jack Torrance aceita trabalhar como zelador de um isolado hotel durante o inverno e se muda para lá com sua esposa e seu filho. Conforme os dias passam, o isolamento começa a afetar seu comportamento, enquanto o menino passa a ter visões relacionadas aos acontecimentos que marcaram o passado do lugar.

Dia 17 de outubro – Sábado

Filme: “It: A Coisa”

Diretor: Tommy Lee Wallace

Ano: 1990

Duração: 3h12min

Sinopse: Em Derry, no Maine, um grupo de amigos enfrenta, ainda na infância, uma entidade misteriosa conhecida como A Coisa, que costuma assumir a forma do palhaço Pennywise. Trinta anos depois, quando a criatura retorna à cidade, os amigos precisam se reencontrar e cumprir a promessa que fizeram na infância: enfrentar novamente aquilo que os aterrorizou.

Tema: Corpos Invadidos (22 a 24/10)

Dia 22 de outubro – Quinta-feira

Filme: “O Escondido”

Diretor: Jack Sholder

Ano: 1987

Duração: 1h37min

Sinopse: Uma série de crimes misteriosos leva o policial Tom Beck a investigar uma ameaça que parece não ter explicação. Ao lado do agente do FBI Lloyd Gallagher, ele descobre que o responsável é uma entidade alienígena capaz de assumir o controle de diferentes corpos. Juntos, eles precisam encontrar uma maneira de impedir que a criatura continue sua busca por novos hospedeiros.

Dia 23 de outubro – Sexta-feira

Filme: “O Enigma de Outro Mundo”

Diretor: John Carpenter

Ano: 1982

Duração: 1h49min

Sinopse: Em uma estação de pesquisa isolada na Antártica, um grupo de cientistas se depara com uma ameaça misteriosa. Uma criatura capaz de assumir diferentes formas começa a colocar os integrantes da equipe uns contra os outros, fazendo com que ninguém saiba em quem confiar. Presos no local, eles precisam descobrir a identidade da criatura antes que ela escape.

Dia 24 de outubro – Sábado

Filme: “A Médium”

Diretor: Banjong Pisanthanakun

Ano: 2021

Duração: 2h11min

Sinopse: Uma equipe de documentaristas viaja para o nordeste da Tailândia para acompanhar a rotina de Nim, uma médium que acredita estar ligada a uma antiga divindade venerada por sua comunidade. Quando sua sobrinha Mink começa a apresentar comportamentos estranhos, a família passa a questionar a verdadeira origem desses acontecimentos e a relação entre a jovem e as tradições espirituais da família.

Tema: Horror 80 (29 e 30/10)

Dia 29 de outubro – Quinta-feira

Filme: “Um Lobisomem Americano em Londres”

Diretor: John Landis

Ano: 1981

Duração: 1h37min

Sinopse: Dois amigos americanos viajam pela Inglaterra e acabam sendo atacados por uma criatura misteriosa. Após o ocorrido, David sobrevive, mas começa a enfrentar acontecimentos sobrenaturais que transformam completamente sua rotina. Enquanto tenta compreender o que está acontecendo, ele percebe que a ameaça pode estar mais próxima do que imaginava.

Dia 30 de outubro – Sexta-feira

Filme: “Os Garotos Perdidos”

Diretor: Joel Schumacher

Ano: 1987

Duração: 1h38min

Sinopse: Após se mudar com a mãe e o irmão para Santa Carla, Michael percebe que a cidade esconde um estranho segredo. Enquanto jovens desaparecem misteriosamente, ele e Sam descobrem que um grupo de adolescentes está ligado a uma comunidade de vampiros. Os irmãos precisam então encontrar uma maneira de impedir que Michael também seja transformado.

Especial Halloween — Parceria com a Fini

Dia 31 de outubro – Sábado

Filme: “O Estranho Mundo de Jack”

Diretor: Henry Selick

Ano: 1993

Duração: 1h15min

Sinopse: Jack Skellington é o líder da Cidade do Halloween, onde todos os anos os moradores se dedicam às celebrações da data. Cansado da mesma rotina, Jack decide explorar novos caminhos e acaba descobrindo a Cidade do Natal. Encantado com o que encontra, ele resolve levar a magia do Natal para sua própria cidade, dando início a uma aventura cheia de criaturas e situações inesperadas.

A programação das sessões de Open Mic de histórias de terror será ao longo da programação de filmes e, no dia 31 de outubro, será o Concurso de Fantasias e distribuição de guloseimas, que contará com capacidade para 500 lugares.

*Publicado sob a supervisão de Felipe Carvalho, da CNN Brasil.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por miriansampaio.

Conteúdo Original / Fonte: miriansampaio