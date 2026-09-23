Centro-Sul vai colher safra recorde de 662 milhões de toneladas em 2027/28

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O Centro-Sul do Brasil pode ter uma safra recorde de cana-de-açúcar em 2027/28. A StoneX estima moagem de 662,1 milhões de toneladas, acima do volume projetado para a temporada atual e o maior já registrado na região.

“Estamos considerando um avanço da área colhida, de 7,96 milhões para 8,13 milhões de hectares, além de melhores condições para o desenvolvimento dos canaviais. A produtividade deve chegar a 81,5 toneladas de cana por hectare”, diz Marcelo di Bonifácio Filho, analista de inteligência de mercado da StoneX.

O grande desafio para o período será o maior volume de cana bisada, de cerca de 22 milhões de toneladas que não será colhida na safra 2025/26.

A maior disponibilidade de matéria-prima deve favorecer especialmente a produção de açúcar. A StoneX projeta um mix açucareiro de 49,3% para o período.

A mudança ocorre em um cenário que será de maior atratividade do açúcar em relação ao etanol.

Em São Paulo, o açúcar passou a oferecer melhor relação de preços às usinas a partir de julho, enquanto a valorização das cotações em Nova York aumentou o incentivo para direcionar mais cana à produção do adoçante.

Com mais matéria-prima e maior participação do açúcar no mix, a produção brasileira pode alcançar 42,4 milhões de toneladas em 2027/28, próxima do recorde de 2023/24.

As exportações do Centro-Sul também podem avançar. A StoneX estima potencial de 33,8 milhões de toneladas no calendário de abril de 2027 a março de 2028.

A produção de etanol também será maior, cerca de 3 bilhões de litros, devendo alcançar 40,5 bilhões de litros no período, refletindo principalmente o aumento da produção de etanol de milho, setor que já conta com 80 biorrefinarias em produção no País, que devem produzir 13,6 bilhões de litros na próxima safra.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por lucianafranco.

Conteúdo Original / Fonte: lucianafranco