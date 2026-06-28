Chuvas deixam mais de 500 desabrigados em Pernambuco; veja cidades afetadas

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As fortes chuvas que atingem a Zona da Mata Norte de Pernambuco deixaram, até a noite deste domingo (28), 523 pessoas desabrigadas e 1.643 desalojadas, segundo balanço atualizado da Defesa Civil estadual.

O Governo de Pernambuco informou que mantém equipes em campo para prestar assistência às famílias atingidas e apoiar os municípios afetados.

De acordo com o levantamento, Goiana concentra o maior número de desabrigados, com 481 pessoas acolhidas em abrigos municipais. Em Timbaúba, são 13 desabrigados e 1.578 desalojados.

Já Macaparana registra 29 desabrigados, enquanto Vicência contabiliza 60 desalojados e São Vicente Férrer, outros cinco desalojados.

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Como parte da resposta emergencial, o governo estadual enviou ajuda humanitária para Timbaúba, com 100 colchões, 50 kits de higiene, 200 lençóis, 75 garrafões de água mineral de cinco litros e 20 cestas básicas.

Equipes da Defesa Civil também realizam levantamentos dos danos e monitoram a necessidade de envio de novos materiais.

Segundo a gestão estadual, o Corpo de Bombeiros permanece mobilizado para atender ocorrências relacionadas às chuvas. Durante o fim de semana, duas pessoas ilhadas foram resgatadas em Timbaúba com o auxílio de um bote inflável. Em Goiana, outras duas pessoas e uma cadela foram retiradas de uma residência atingida pela inundação, com apoio do Samu e da Defesa Civil municipal.

Em Goiana, outra equipe retirou duas pessoas e uma cadela de uma residência atingida pela inundação • Governo de Pernambuco

O Governo de Pernambuco informou que as equipes seguem monitorando a evolução das chuvas em conjunto com as prefeituras e que novas atualizações serão divulgadas conforme os levantamentos forem concluídos.

“O Corpo de Bombeiros segue em prontidão para atender qualquer ocorrência relacionada às chuvas. Nossas equipes permanecem preparadas para atuar em resgates, salvamentos e apoio às populações afetadas. Também reforçamos o alerta para que a população respeite as orientações das equipes e evite permanecer em áreas sujeitas a alagamentos ou deslizamentos”, afirmou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, coronel Eduardo Araripe.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por thomaz.sousa

Conteúdo Original / Fonte: thomaz.sousa