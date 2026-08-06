Ciclone bomba: ventos podem chegar a 90 km/h hoje em regiões do Brasil

Compartilhar matéria

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de grande perigo para a formação de um ciclone extratropical intenso, conhecido popularmente como “ciclone bomba”. O sistema começa a se formar a partir da manhã desta quinta-feira (6) e deve trazer ventos que podem chegar a 90 km/h na região Centro-Sul do Brasil.

A partir da combinação do fenômeno que se forma entre o Uruguai e o litoral do Rio Grande do Sul, com o avanço de uma frente fria, há a elevação do risco de fortes rajadas de ventos. Os principais detaques são:

Rio Grande do Sul e Sul Catarinense: as rajadas de vento podem atingir até 90 km/h;

Mato Grosso do Sul: no Sul do estado, os ventos também têm potencial para alcançar os 90 km/h;

Paraná e demias áreas de SC: rajadas entre 50 e 70 km/h são esperadas no oeste, sudoeste e sul paranaesne, além de grande parte de Santa Catarina;

São Paulo: no centro-sul e oeste paulista, os ventos podem variar entre 50 e 70 km/h.

Temporais e risco de tornado

A combinação de calor, umidade e o JBN (Jato de Baixos Níveis) intensifica a instabilidade. Além das ventanias, há previsão de chuva forte, descargas elétricas e queda de granizo, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

De acordo com a Climatempo, ainda há a possibilidade isolada de tornado no noroeste gaúcho e no oeste catarinense durante esta quinta.

O Inmet mantém um “Aviso Laranja (Perigo)” vigente, que abrange todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o sul e o oeste do Paraná e o sul do Mato Grosso do Sul.

O que é o ciclone bomba

O fenômeno, tecnicamente chamado de ciclogênese explosiva ou bombogênese, ocorre quando um sistema de baixa pressão atmosférica se intensifica de forma muito rápida. Ele recebe esse nome pela forma explosiva como se origina.

Para receber a classificação, a pressão central do sistema deve cair pelo menos 24 milibares em um período de 24 horas. O processo acontece principalmente em regiões de alta latitude, onde massas de ar muito frias encontram massas de ar mais quentes.

Queda na temperatura e o pós-ciclone

Após a passagem do ciclone e da frente fria, a entrada de uma massa de ar frio deve provocar uma queda nas temperaturas. O frio deve se intensificar no Sul a partir de domingo (9) e avançar para áreas do Centro-Oeste e Sudeste nos dias subsequentes.

As autoridades recomendam que a população acompanhe as atualizações meteorológicas, já que a trajetória e a intensidade do sistema podem sofrer ajustem conforme o fenômeno evolui.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por Vitor Bonets.

Conteúdo Original / Fonte: Vitor Bonets