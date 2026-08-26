CNN Brasil é o veículo mais neutro segundo executivos C-Level, diz pesquisa

Compartilhar matéria

A CNN Brasil é o veículo de comunicação mais lembrado como politicamente neutro no país por executivos C-Level, segundo levantamento da InPress e Ibpad (Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados).

O canal desponta na liderança com 21% dos respondentes o percebendo como neutro. Em sequência, aparecem Valor Econômico (17%), Estadão (10%), TV Globo (9%), Band (9%) e O Globo (3%).

• Reprodução

Além disso, a CNN Brasil aparece também em primeiro lugar entre os perfis mais citados espontaneamente para consumo de notícias em geral nas redes sociais, com 13% dos votos.

Em seguida, vêm Valor Econômico (11%), Uol (8%), Exame (7%), Estadão (7%), Metrópoles (6%), G1 (6%) e Folha de S.Paulo (6%).

• Reprodução

Dos pesquisados, 28% apontaram “outros” veículos como seus preferidos. Não citaram nenhum perfil 27% dos entrevistados.

Por fim, a pesquisa apurou que a CNN Brasil é o telejornal preferido dos executivos para acompanhar as novidades sobre quatro setores da economia:

Infraestrutura; Logística e Mobilidade; Saúde e Química; Tecnologia e Telecom.

Entre os meses de abril e julho de 2026, foram entrevistados 107 executivos que representam 13 setores da economia para mapear seus hábitos de consumo de mídia e informação.

Líder em confiança

Anteriormente, a CNN Brasil foi apontada como a marca de jornalismo em que o brasileiro mais confia, indicou, em junho, o Digital News Report 2026, relatório anual produzido pela Universidade de Oxford e pelo Instituto Reuters para o Estudo do Jornalismo.

Segundo o levantamento, 62% dos entrevistados consideram confiáveis as notícias veiculadas pela CNN Brasil — número superior ao de veículos tradicionais, entre eles a Globo, que aparece com 55%.

A confiança do público consolida a posição de destaque da CNN Brasil no mercado de mídia brasileiro em um momento de profundas transformações no consumo de informação.

Acompanhe Economia nas Redes Sociais

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por joaonakamura.

Conteúdo Original / Fonte: joaonakamura