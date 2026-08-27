CNN entrevista Cleitinho Azevedo, candidato ao governo de MG; assista

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A CNN Brasil entrevista nesta quinta-feira (27) o candidato ao governo de Minas Gerais pelo Republicanos, Cleitinho Azevedo.

O candidato ao governo participa da série de conversas promovida pelo canal desde 20 de agosto.

Senador eleito em 2022, Cleitinho iniciou sua carreira política como vereador de Divinópolis em 2016. Em 2018 foi eleito deputado estadual.

A entrevista será realizada ao vivo, a partir das 21h10, nos estúdios da Itatiaia, em Belo Horizonte. A transmissão ocorre simultaneamente pela TV e pelo YouTube.

A conversa terá 45 minutos e será conduzida pelo âncora e editor de política da CNN Brasil, Iuri Pitta, ao lado dos analistas Caio Junqueira e Edilene Lopes.

Entrevista com candidatos ao governo de Minas Gerais

A escolha dos entrevistados segue o desempenho dos candidatos no Índice CNN, agregador de pesquisas desenvolvido em parceria com o Ipespe Analítica.

Debates presidenciais e estaduais

A cobertura completa da CNN Brasil nas eleições de 2026 também contará com entrevistas de candidatos à Presidência no programa WW, comandado pelo jornalista William Waack, além dos debates presidenciais, no dia 23 de setembro, e para o governo de São Paulo, no dia 18 de setembro, organizados pelo consórcio Momento da Decisão.

O pool reúne 11 veículos de comunicação: CNN Brasil, SBT, RedeTV!, Exame, Terra, Metrópoles, Rádio Itatiaia, Nova Brasil FM, Rede Vida, SBT News e VEJA+ TV.

TópicosEleições 2026

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por pedropenteado.

Conteúdo Original / Fonte: pedropenteado