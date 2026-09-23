23/09/2026
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Com subida do uso de caneta emagrecedora, homens querem ajuda para calvície

Por CNN Brasil
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Com subida do uso de caneta emagrecedora, homens querem ajuda para calvície

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Embora a calvice seja considerada uma condição “normal” entre os homens, o emagrecimento rápido pode estar associado ao aumento da queda de cabelo nessa faixa etária, especialmente quando há redução importante na ingestão de calorias e nutrientes para o vaso capilar, segundo apontam especialistas ouvidos pela CNN Brasil.

Para o tricologista (médico que cuida do cabelo) João Gabriel Fernandes, em pacientes que tenham a condição, isso pode provocar vergonha e afetar a autoestima. Segundo o médico, a calvície deve ser investigada e não encarada simplesmente como uma consequência inevitável do envelhecimento.

“Durante muito tempo, os homens aprenderam a lidar com a queda de cabelo em silêncio. Existe uma ideia cultural de que eles deveriam simplesmente aceitar o processo, mas isso ignora o impacto emocional real que a perda capilar pode causar”, afirma Fernandes, fundador da Anagrow.

“Estou perdendo cabelo. O que devo fazer?”

De acordo com o especialista, alguns sinais precisam de atenção, como: aumento da quantidade de fios no travesseiro, na escova ou no ralo do chuveiro ou entradas mais acentuadas no couro cabeludo devem ser observados com atenção. Nesses casos, a recomendação é procurar um dermatologista ou tricologista para investigar a causa da queda.

A avaliação pode identificar fatores genéticos, hormonais e nutricionais, além de possíveis relações com processos de emagrecimento rápido. O rápido diagnóstico pode ajudar nas possibilidades de tratamento.

Quais são os tratamentos?

O tratamento varia conforme a origem e o grau da queda. Entre as possibilidades estão medicamentos de uso tópico, suplementação quando há deficiência nutricional e procedimentos como microagulhamento e laser de baixa intensidade.

Durante processos de emagrecimento acelerado, também é importante manter uma alimentação equilibrada e garantir a ingestão adequada de nutrientes.

“O cabelo está diretamente ligado à imagem, identidade e percepção de envelhecimento. Alguns homens começam a evitar fotos, eventos sociais, relacionamentos ou até reuniões profissionais por insegurança com a aparência. Isso afeta confiança, comportamento e qualidade de vida”, cita o tricologista João Gabriel Fernandes. 

A recomendação é evitar o autodiagnóstico e o uso de medicamentos ou suplementos sem orientação profissional, especialmente com base em informações divulgadas nas redes sociais.

TópicosAlopeciaQueda de cabelo

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por yasminjesus.

Conteúdo Original / Fonte: yasminjesus
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