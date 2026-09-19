Compartilhar matéria

A manutenção de portas de vidro de box de banheiro exige procedimentos específicos para eliminar restos de sabão e marcas de calcário sem provocar riscos na estrutura.

Uma sequência desenvolvida orienta borrifar o produto de limpeza em toda a área umedecida e aguardar o tempo de ação necessário para dissolver a sujeira acumulada antes de realizar a remoção.

Materiais adequados e prevenção de riscos

A integridade da superfície depende dos instrumentos utilizados durante a higienização. Esponjas ásperas provocam micro-riscos que comprometem a transparência do vidro ao longo do tempo. Para evitar danos permanentes, a orientação profissional indica o uso de esponjas suaves, escovas macias e panos de microfibra.

Escolha de produtos e alternativas caseiras

A seleção da substância ideal varia conforme a densidade da sujeira. Limpadores especializados na remoção de resíduos de sabão exigem menor esforço mecânico. No entanto, detergente de lavar louça e limpadores multiuso também atuam de forma eficaz na limpeza diária.

Para lidar com manchas persistentes e marcas deixadas pela água, a combinação de vinagre e água, o suco de limão e o bórax funcionam como opções alternativas. A pasta de bicarbonato de sódio atua como um abrasivo suave, auxiliando na remoção de calcário e sujeiras aderidas sem arranhar o vidro.

Consistência na rotina de manutenção

A preservação do aspeto original do material requer regularidade nas limpezas. A remoção constante das camadas de sujeira impede o acúmulo de resíduos que tornam o processo mais trabalhoso em momentos futuros.

TópicosBanheiroproduto de limpeza

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por robertosouza.

Conteúdo Original / Fonte: robertosouza