Cruzeiro vence a Chapecoense por 2 a 0 e avança na Copa do Brasil

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Após empate sem gols no jogo de ida na Arena Condá, em Chapecó (SC), Cruzeiro e Chapecoense voltaram a se enfrentar em partida decisiva pelas oitavas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira (5), dessa vez no estádio do Mineirão.

Com o triunfo por 2 a 0, a Raposa conquistou a classificação e manteve o tabu: são 6 anos sem perder para a Chapecoense: a última derrota aconteceu em 2020, pela Série B. Desde então foram cinco jogos entre as equipes, com três vitórias cruzeirenses e dois empates.

Primeiro tempo

A partida começou com controle do Cruzeiro, que assumiu as principais ações mas sem grandes chances reais de gol. O primeiro momento de maior tensão aconteceu após falta dura em cima de Gerson na entrada da área que rendeu cartão amarelo para o volante Camilo, da Chapecoense.

As principais emoções ficaram para a reta final do primeiro tempo. Aos 46 minutos, Matheus Henrique precisou de duas tentativas de cabeça para abrir o placar.

Na jogada do gol, o volante cruzeirense levou um chute na cabeça e saiu para comemorar com o rosto ainda sangrando.

Logo na sequência e com intervenção do VAR, o meio-campista Max da Chapecoense foi expulso após falta em cima de Gabriel Rojas.

Segundo tempo

Com um a mais em campo, o Cruzeiro seguiu pressionando a Chapecoense. No início do segundo tempo, Kaio Jorge chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento.

O artilheiro cruzeirense ainda acertou uma bola na trave antes de conseguir marcar e quebrar o jejum, convertendo pênalti sofrido pelo próprio atacante.

Vitória mineira em jogo marcado por lesões, com a fratura diagnosticada no nariz de Matheus Henrique e com a lesão do atacante Bruno Tubarão da Chapecoense, após contra-ataque puxado pelo time catarinense.

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Próximos jogos

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil acontece na próxima terça-feira, dia 11 de agosto. Enquanto isso, o Cruzeiro volta a campo nesse domingo (9), quando enfrenta o Mirassol às 11h no interior de São Paulo (SP) buscando se aproximar do G4 do Campeonato Brasileiro.

Na lanterna do campeonato com apenas 10 pontos, a Chapecoense visita o Coritiba no sábado (8), às 20h30, buscando uma recuperação milagrosa na luta contra o rebaixamento para a Série B.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por Jonatans Cruz.

Conteúdo Original / Fonte: Jonatans Cruz