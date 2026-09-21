Cuiabá x Náutico: horário e onde assistir ao jogo da Série B

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Cuiabá e Náutico entram em campo nesta segunda-feira (21), às 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Cuiabá está na décima terceira posição na tabela, com 40 pontos. Na última rodada, a equipe empatou, fora de casa, com o Novorizontino em 1 a 1.

Já o Náutico ocupa a décima quarta posição na Série B, com 38 pontos. O time pernambucano vem de empate, em casa, em 3 a 3 com o Operário-PR.

O jogo desta segunda terá transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada), da XSports (TV aberta e Youtube), da SportyNet (TV fechada e Youtube) e do Disney+ (streaming). O CNN Esportes acompanha em tempo real.

Onde assistir a Cuiabá x Náutico pela Série B

TV fechada : ESPN e SportyNet

: ESPN e SportyNet TV aberta: XSports

XSports Youtube: XSports e SportyNet

XSports e SportyNet Streaming: Disney+

Disney+ Tempo real: CNN Esportes

Ficha técnica de Cuiabá x Náutico pela Série B

Data: 21/09/2026 (segunda-feira)

21/09/2026 (segunda-feira) Horário : 21h30 (de Brasília)

: 21h30 (de Brasília) Local: Arena Pantanal, em Cuiabá

Arena Pantanal, em Cuiabá Fase: 29ª rodada

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por felipemoreira.

Conteúdo Original / Fonte: felipemoreira