Cuiabá x Náutico: horário e onde assistir ao jogo da Série B

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Cuiabá e Náutico entram em campo nesta segunda-feira (21), às 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
O Cuiabá está na décima terceira posição na tabela, com 40 pontos. Na última rodada, a equipe empatou, fora de casa, com o Novorizontino em 1 a 1.
Já o Náutico ocupa a décima quarta posição na Série B, com 38 pontos. O time pernambucano vem de empate, em casa, em 3 a 3 com o Operário-PR.
O jogo desta segunda terá transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada), da XSports (TV aberta e Youtube), da SportyNet (TV fechada e Youtube) e do Disney+ (streaming). O CNN Esportes acompanha em tempo real.
Onde assistir a Cuiabá x Náutico pela Série B
- TV fechada: ESPN e SportyNet
- TV aberta: XSports
- Youtube: XSports e SportyNet
- Streaming: Disney+
- Tempo real: CNN Esportes
Ficha técnica de Cuiabá x Náutico pela Série B
- Data: 21/09/2026 (segunda-feira)
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Arena Pantanal, em Cuiabá
- Fase: 29ª rodada
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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por felipemoreira.