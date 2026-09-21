23/09/2026
ContilNet Notícias Logo

Cuiabá x Náutico: horário e onde assistir ao jogo da Série B

Por CNN Brasil
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Cuiabá x Náutico: horário e onde assistir ao jogo da Série B

Compartilhar matéria

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Cuiabá e Náutico entram em campo nesta segunda-feira (21), às 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Cuiabá está na décima terceira posição na tabela, com 40 pontos. Na última rodada, a equipe empatou, fora de casa, com o Novorizontino em 1 a 1.

Já o Náutico ocupa a décima quarta posição na Série B, com 38 pontos. O time pernambucano vem de empate, em casa, em 3 a 3 com o Operário-PR.

O jogo desta segunda terá transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada), da XSports (TV aberta e Youtube), da SportyNet (TV fechada e Youtube) e do Disney+ (streaming). O CNN Esportes acompanha em tempo real.

Onde assistir a Cuiabá x Náutico pela Série B

  • TV fechada: ESPN e SportyNet
  • TV aberta: XSports
  • Youtube: XSports e SportyNet
  • Streaming: Disney+
  • Tempo real: CNN Esportes

Ficha técnica de Cuiabá x Náutico pela Série B

  • Data: 21/09/2026 (segunda-feira)
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Arena Pantanal, em Cuiabá
  • Fase: 29ª rodada

Acompanhe Esportes nas Redes Sociais

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por felipemoreira.

Conteúdo Original / Fonte: felipemoreira
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.