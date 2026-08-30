Defesa Civil emite alerta severo para chuvas em SP

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A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta severo para áreas da capital e da região metropolitana de São Paulo devido a aproximação de chuvas fortes neste domingo (30). O aviso foi emitido às 15h22.

A previsão é que raios, ventos fortes e granizos sejam registrados na zona leste da capital e no ABC Paulista. Outro alerta foi emitido para a região de Embu, onde o sistema de chuva se desloca em direção às zonas oeste e sul da capital.

As regiões Sul, Sudeste e Oeste da capital e os municípios de Cotia, Embu das Artes e Taboão da Serra também estão em alerta para alagamentos.

De acordo com os dados do radar meteorológico da Prefeitura de São Paulo, o tempo abafado e a propagação de áreas de instabilidade devem provocar chuvas fortes. Há condição para pontos passageiros de maior intensidade com raios e rajadas de vento que podem superar os 50Km/h.

Rajadas de vento registradas até o momento:

55,6 km/h – Barragem Guarapiranga às 14h30

48,2 km/h – Aeroporto de Congonhas às 14h35

36,5 km/h – Cidade Dutra às 14h40

30,5 km/h – Vergueiro às 14h40

Tempo abafado e condições para chuva

Neste domingo (30), os termômetros chegaram aos 31°C e a umidade relativa do ar atingiu valores em torno dos 50%. Os dados mostram ainda que agosto acumulou até o momento 27,9mm de chuva, o que corresponde a aproximadamente 93,9% dos 29,7mm esperados.

Segundo os meteorologistas da Defesa Civil, a propagação de uma frente fria pelo litoral paulista, deve causar chuvas, rajadas de vento e declínio das temperaturas na primeira semana de setembro.

Recomendações à população

A Defesa Civil orienta a população das áreas sob alerta a buscar abrigo em local seguro, especialmente durante a ocorrência de raios, ventos fortes e granizo. A recomendação é evitar áreas abertas, árvores, estruturas metálicas e locais sujeitos a alagamentos.

Em caso de ventos fortes, a população deve permanecer afastada de janelas e não se abrigar sob árvores. Durante tempestades, também é recomendado evitar o uso de equipamentos elétricos conectados à tomada.

Além disso, a população também deve evitar:

Evite transitar em ruas alagadas

Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas.

Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;

Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas;

Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) através do número 156 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por yasminjesus.

Conteúdo Original / Fonte: yasminjesus