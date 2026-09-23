Delcy exalta acordo de petróleo com EUA e cita segurança energética global

Compartilhar matéria

Um dos principais temas levantados por Delcy Rodríguez, presidente interina da República Bolivariana da Venezuela, em seu discurso à 81ª Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas) foi a garantia da segurança energética global.

Nesse sentido, exaltou um acordo binacional firmado com os Estados Unidos, tratando-o como “um dos maiores, jamais vistos”.

No final de agosto, o presidente norte-americano Donald Trump anunciou o tratado que garante aos EUA o direito de explorar mais de 65 bilhões barris de petróleo venezuelano.

A sucessora de Nicolás Maduro afirmou, nesta quarta-feira (23), que o acordo “contribuirá para o equilíbrio energético” do mundo, além de sustentar “a economia internacional”. Ademais, agradeceu Trump por retomar as relações diplomáticas com o país.

Reiteradamente, Delcy enfatizou sua defesa à garantia da segurança energética. Ao falar sobre “preços insustentáveis” praticados no mercado global, ressaltou que “a Venezuela faz e fará um papel muito importante nessa fórmula internacional”.

“A segurança energética se faz assim imprescindível para a sustentabilidade da economia internacional e do desenvolvimento”, pontuou.

A presidente interina buscou promover uma Venezuela integrada à comunidade internacional, esta que deve se voltar ao “desenvolvimento inclusivo, com justiça social para mitigar a pobreza e aliviar o sofrimento de centenas de milhões de pessoas”.

Além da segurança energética, apontou que fazem parte desse esforço a promoção da sustentabilidade ambiental, o aprimoramento do comércio global e o desenvolvimento da inteligência artifical em benefício dos seres humanos.

Acompanhe Economia nas Redes Sociais

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por joaonakamura.

Conteúdo Original / Fonte: joaonakamura