Desfalcado, Cruzeiro recebe Botafogo em tarde de Brasileirão

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O Cruzeiro enfrenta o Botafogo neste domingo (26), às 16h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte. A partida, válida pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, marca a abertura do returno e coloca as equipes em um duelo direto por posições na tabela. Além disso, o confronto terá um tom especial pelos importantes reencontros envolvendo o técnico celeste Artur Jorge.

No momento, a Raposa ocupa a oitava colocação, com 27 pontos, enquanto o Glorioso vem logo atrás, em nono lugar, com 26. Ambos os times buscam se aproximar da zona de classificação para a próxima Copa Libertadores, que atualmente tem o RB Bragantino em quinto, com 30 pontos.

A equipe mineira chega para o jogo com importantes desfalques. O técnico Artur Jorge não poderá contar com Gerson e Matheus Pereira, suspensos, além de Gabriel Pec, que se recupera de uma fratura na tíbia. Por outro lado, o Botafogo apresenta novidades, sem jogadores suspensos e com retornos importantes, além de possíveis estreias.

Desfalques e possíveis mudanças no Cruzeiro

O treinador Artur Jorge precisará montar o time com várias ausências. Para o meio-campo, com o retorno de Lucas Romero, Matheus Henrique deve assumir a vaga do camisa 8. Já para as posições de armador e atacante, os espaços são disputados por Lucas Silva, Marquinhos, Wanderson, Bruno Rodrigues e Kaique Kenji. A novidade é a presença de Zé Lucas, recém-chegado, que está relacionado para a partida.

Botafogo com novidades e retornos

Pelo lado do Glorioso, o cenário é mais favorável. A equipe alvinegra não tem jogadores suspensos e contará com o retorno de Ferraresi, após cumprir suspensão por cartões. O meio-campista Danilo também estará presente, já que sua transferência para o Palmeiras não se concretizou nesta janela. Além disso, Gabriel Batista, Paulinho e Lucas Monzón, que já estiveram no banco na última partida, e Domingos Andrade podem ser as novidades da vez.

Reencontros marcam o confronto

A tarde no Mineirão será palco de emocionantes reencontros. Atualmente no comando do Cruzeiro, Artur Jorge enfrentará o Botafogo pela primeira vez desde que deixou o clube, onde fez história ao conquistar o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores em 2024. O técnico português também terá um reencontro especial com Franclim Carvalho, seu antigo auxiliar por quase toda a carreira, que hoje é o treinador do Glorioso.

Expectativa de casa cheia no Mineirão

A torcida celeste deve comparecer em peso para apoiar o time. Vinte e cinco mil ingressos foram vendidos antecipadamente, e a previsão da assessoria de imprensa do estádio é de um público total de 40 mil torcedores para o confronto.

Confira as prováveis formações das equipes para o jogo:

Cruzeiro: Otávio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Lucas Romero e Matheus Henrique; Luis Sinisterra, Bruno Rodrigues (Lucas Silva), Wanderson (Marquinhos) e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

Botafogo: Warleson, Vitinho, Ferraresi, Justino e Alex Telles; Medina, Huguinho (Danilo) e Montoro; Villalba, Arthur Cabral e Matheus Martins. Técnico: Franclim Carvalho.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial com base no conteúdo produzido pela Itatiaia. Todas as informações são apuradas e checadas por jornalistas. O texto final também passa pela revisão da equipe de jornalismo da CNN Brasil.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por afonsobenites.

Conteúdo Original / Fonte: afonsobenites