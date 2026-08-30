30/08/2026
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Dia de Sorte: confira o resultado do concurso 1285 sorteado neste domingo (30)

Por InfoMoney
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Dia de Sorte: confira o resultado do concurso 1282 sorteado nesta quarta-feira (26)

As dezenas do concurso 1285 do Dia de Sorte foram sorteadas neste domingo (30), em São Paulo.

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Os números sorteados foram: 17 – 15 – 06 – 12 – 10 – 04 – 05

Mês da Sorte: 04 – Abril

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O prêmio estimado para este concurso era de R$ 2.200.000,00.

Os sorteios do Dia de Sorte acontecem às segundas, terças, quartas, quintas e sextas-feiras, a partir das 21h; e domingos, a partir das 11h. As apostas podem ser feitas até as 20h do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa ou pelos canais digitais da instituição.

No Dia de Sorte, o apostador escolhe entre 7 e 15 números dentre os 31 disponíveis e também seleciona um Mês da Sorte. A aposta mínima, com sete números, custa R$ 2,50.

Ganham prêmio os acertadores de 7, 6, 5 e 4 números, além dos apostadores que acertam o Mês da Sorte.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Mariana Amaro.

Conteúdo Original / Fonte: Mariana Amaro
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