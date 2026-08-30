Diretor da A24 estará em novo filme de “X-Men”

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O diretor de fotografia Pat Scola, conhecido por trabalhos em “Um Lugar Silencioso” e “Sing Sing”, confirmou que fará parte da equipe do novo filme do X-Men, da Marvel Studios.

Os projetos anteriores de Scola são marcados por serem mais artísticos e por serem tocados pela produtora A24, estúdio de cinema independente. A adição do diretor de arte mostra que talvez o estúdio busque uma abordagem diferente para o reboot dos heróis.

Durante a Comic-Con San Diego, foram confirmados os atores que assumirão os papéis dos heróis sendo Kit Connor como Ciclope, Samara Weaving como Emma Frost, Christopher Abott como Professor X, Maya Boyd como Tempestade, Indie Navarette como Ladina e Adam Driver como Senhor Sinistro. No mais recente filme de “Homem-Aranha: Um Novo Dia”, Sadie Sink foi apresentada como Jean Grey.

De acordo com o Deadline, Jake Schereier, de “Thunderbolts”, é quem assume a direção do longa com roteiro de Lee Sun Jing e Joanna Calo. O novo X-Men, ainda sem título, chega para o público em 5 de maio de 2028.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por larissasantos.

Conteúdo Original / Fonte: larissasantos