Diretor desabafa após saída de Baptista: “Covardes abandonam o barco”

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Diretor de futebol do Criciúma, o ex-atacante Éder Citadin publicou um forte desabafo nas redes sociais após o time catarinense perder o técnico Eduardo Baptista para o Internacional.

Baptista deixou o Criciúma nesta quarta-feira (23), após a derrota em casa para o Operário-PR na terça (22), já sob a sombra de partir para o Internacional. O treinador foi anunciado pelo Colorado e tentará evitar a queda da equipe para a Série B.

Nas redes sociais, Éder publicou um desabafo, afirmando que sempre se decepciona com o meio do futebol.

“Cada vez mais, o futebol me decepciona. Não pelo profissionalismo, mas pelo ser humano! Resultados passam, vitórias e derrotas fazem parte do jogo, mas caráter, lealdade e respeito deveriam estar acima de qualquer interesse. A profissão passa, os cargos mudam, mas o ser humano e suas atitudes ficam para sempre!”, disparou.

“Seguimos com fé em Deus e juntos daqueles que acreditam, até o fim, independentemente da situação! Porque é nos momentos difíceis que conhecemos quem realmente está ao nosso lado. Na vitória, muitos aparecem; na dificuldade, poucos permanecem! Só os covardes abandonam o barco. Os verdadeiros seguem juntos até o fim! Seguimos firmes, de cabeça erguida e com a consciência tranquila!”, completou.

Depois de perder o técnico Eduardo Baptista para o Inter, o Criciúma agiu rápido no mercado e anunciou a contratação de Umberto Louzer, que chega “por empréstimo” do Guarani, clube que já não tem mais jogos para disputar após a Série C.

Após o fim da Série B, Louzer vai voltar para o Guarani, clube com o qual tem contrato até o fim do Campeonato Paulista de 2027. O Bugre disputou a Série C recentemente, mas não avançou à segunda fase e já está sem calendário até o fim do ano.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por felipemoreira.

Conteúdo Original / Fonte: felipemoreira