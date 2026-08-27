Dívida externa bruta é estimada em US$ 411,1 bilhões em julho, afirma BC

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O BC (Banco Central) estima que a dívida externa brasileira atingiu US$ 411,125 bilhões em julho, segundo os números do balanço de pagamentos divulgados nesta quinta-feira (27).

A dívida externa era de US$ 407,103 bilhões em junho, segundo as estimativas da autarquia.

A dívida externa de longo prazo atingiu US$ 297,032 bilhões em julho, enquanto o estoque de curto prazo ficou em US$ 114,093 bilhões.

A rubrica de lucros e dividendos no balanço de pagamentos teve déficit de US$ 4,792 bilhões em julho. Em julho de 2025, os lucros e dividendos tiveram saldo negativo de US$ 4,791 bilhões.

As despesas com juros externos somaram US$ 4,631 bilhão no mês passado, contra US$ 4,194 bilhão no mesmo mês de 2025.

No acumulado do ano até julho, a rubrica de lucros e dividendos está negativa em US$ 31,407 bilhões, enquanto a dos gastos com o serviço da dívida está negativa em US$ 18,375 bilhões.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por afonsobenites.

Conteúdo Original / Fonte: afonsobenites