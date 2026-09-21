23/09/2026
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Duas pessoas morrem após helicóptero cair no parque de Yosemite, nos EUA

Por CNN Brasil
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Duas pessoas morrem após helicóptero cair no parque de Yosemite, nos EUA

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Duas pessoas que estavam em um helicóptero que combatia um incêndio florestal no Parque Nacional de Yosemite, nos Estados Unidos, morreram após a aeronave cair, segundo o Serviço Florestal.

A Precision, LLC, empresa de aviação conhecida como Flyprecision, informou no domingo (20) que duas pessoas de sua equipe haviam falecido.

“Estamos devastados com essa perda e com dificuldade para encontrar palavras”, disse a companhia em um comunicado.

Greg King, piloto da Precision Helicopters, foi identificado como uma das vítimas, anunciou nesta segunda-feira (21) a Divisão de Florestas e Proteção contra Incêndios do Alasca.

O helicóptero Eurocopter AS32 caiu pouco antes das 15h, no horário local, de domingo, segundo a FAA (Administração Federal de Aviação dos EUA).

A tripulação do helicóptero havia sido contratada para atuar com a equipe de rapel “Price Valley Rappel Crew” do Serviço Florestal em Idaho, mas os pilotos realizavam operações de combate ao incêndio Dome, no Parque Nacional de Yosemite, quando a aeronave caiu, segundo Adrienne Freeman, porta-voz do Serviço Florestal.

Eles eram as únicas pessoas a bordo no momento.

A FAA e o NTSB (Conselho Nacional de Segurança nos Transportes) investigarão o caso, e o Serviço Florestal também analisará o acidente, segundo Freeman.

Investigadores do NTSB ainda não chegaram ao local e viajarão para lá “quando as condições do incêndio permitirem”, informou a agência.

O Conselho afirmou ainda que divulgará um relatório preliminar sobre o incidente em até 30 dias.

O incêndio Dome cresceu 114 hectares na noite de sábado (19), segundo as autoridades responsáveis ​​pelo combate a incêndios florestais, atingindo uma área de 1.303 hectares e apresentando 15% de contenção na manhã desta segunda-feira.

*Nic F. Anderson, da CNN, contribuiu para esta reportagem

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por tiagotortella.

Conteúdo Original / Fonte: tiagotortella
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