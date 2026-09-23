Em discurso na ONU, Delcy confirma eleições na Venezuela

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A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmou nesta quarta-feira (23) que haverá um processo eleitoral para determinar o novo presidente do país.

A afirmação aconteceu durante o discurso de Rodríguez na Assembleia Geral da ONU, nesta quarta-feira (23).

Segundo a presidente interina, o governo de Caracas iniciou o diálogo com a oposição, e deve conduzir o processo “à plena democracia”. Ela ainda afirmou que as “instituições estarão prontas para esse processo”.

“Este é o momento de construir a nação para a qual muitas pessoas desejam retornar”, disse Rodriguez, alertando que a recuperação do país “levará tempo”.

EUA confirmam processo eleitoral

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que Delcy e o presidente americano, Donald Trump, discutiram o processo de transição política durante a primeira reunião que tiveram desde a captura de Nicolás Maduro, em janeiro.

“A liderança da Assembleia Nacional de 2015 tem mantido conversas regulares com as autoridades interinas para criar as bases e reconstruir as instituições necessárias para a realização de eleições livres e justas na Venezuela, o que é crucial”, comentou.

Ele também destacou que “vários veículos de comunicação independentes” conseguiram transmitir a partir da Venezuela nas últimas duas semanas.

Rubio disse que eles não querem que alguém seja eleito e herde “uma catástrofe completa”.

Questionado sobre relatos de que a líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, teve sua entrada na Venezuela negada três vezes, Rubio sugeriu não estar a par desses relatos.

Ele observou que Machado é “muito corajosa” e que a conhece há muito tempo, mas ressaltou que “há cerca de 8 milhões de venezuelanos” que deixaram o país, pessoas que os EUA querem que possam retornar.

A relação entre a Venezuela e os EUA

Em 3 de janeiro, forças dos EUA realizaram uma operação de alto risco para capturar o ditador venezuelano Nicolás Maduro em um complexo em Caracas e levá-lo aos EUA para responder a acusações criminais.

A vice-líder de Maduro, Delcy Rodríguez, assumiu o cargo de presidente em exercício.

Desde então, Rodríguez — figura central tanto no governo de Hugo Chávez quanto no de Maduro — tem trabalhado para conquistar o apoio do presidente dos EUA, Donald Trump, ao mesmo tempo em que mantém vivo o chavismo.

Rodríguez tem supervisionado concessões táticas a Washington, incluindo posições favoráveis ​​em setores estratégicos como o petróleo e a permissão para uma maior supervisão e presença dos EUA no país. Enquanto isso, muita coisa permaneceu inalterada na Venezuela sob sua gestão, e houve pouco progresso em direção à realização de eleições democráticas.

Em agosto, o governo venezuelano reuniu-se com figuras da oposição para iniciar negociações apoiadas pelos EUA, visando uma transição democrática. Em 2 de setembro, Trump afirmou que a Venezuela “não estará pronta” para eleições democráticas, mas que espera realizá-las “em breve”.

Em junho, Rodríguez enfrentou a maior crise de seu mandato até o momento, quando terremotos catastróficos mataram milhares de pessoas e deixaram dezenas de milhares de feridos e desalojados. O Departamento de Estado dos EUA anunciou que forneceria US$ 150 milhões em ajuda à Venezuela após a tragédia.

A evolução dessa relação foi destacada mais recentemente por um acordo entre os dois países que concedeu aos EUA o controle majoritário de mais de 65 bilhões de barris das reservas de petróleo da Venezuela, segundo Trump.

(Com informações de August Phillips, da CNN)

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por lucasoliveira.

Conteúdo Original / Fonte: lucasoliveira