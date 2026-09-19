Em estreia de Tite, Botafogo perde para o Mirassol no Brasileirão

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Na estreia do técnico Tite no comando do Glorioso, o Mirassol venceu o Botafogo por 2 a 0 neste sábado (19) no “Maião”, no interior paulista, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.
Os dois gols foram marcados pelo meia Eduardo, na primeira etapa da partida.
Com a vitória, o Leão respirou no campeonato e se afastou da zona de rebaixamento. Os comandados de Rafael Guanaes foram a 32 pontos e abriram quatro de vantagem para o Vasco, primeiro clube dentro do Z4, que tem 28.
Do outro lado, o Botafogo, que contou com a estreia do técnico Tite, permanece na 11ª posição com 35 pontos.
O Glorioso atravessa um momento conturbado na temporada e possui apenas uma vitória nos últimos oito jogos pelo Brasileirão.
Com a paralisação do futebol brasileiro para a “Super data Fifa”, os dois clubes agora terão tempo para descansar e treinar. Ambos voltam aos gramados apenas no dia 7 de outubro.
O Mirassol visita o Bragantino às 19h30 (de Brasília), no Cícero de Souza Marques, enquanto o Botafogo recebe o Vasco, às 20h30, no Nilton Santos.
Botafogo chega com perigo
A primeira chance do jogo foi do Botafogo. Aos 10 minutos do primeiro tempo, os visitantes chegaram com perigo em finalização de Arthur Cabral. Após cruzamento de Vitinho, o atacante ganhou da marcação pelo alto e cabeceou com perigo.
Eduardo brilha no primeiro tempo com dois gols
Apesar do bom início do Botafogo, foi o Mirassol que virou a parcial vencendo por 2 a 0, graças a Eduardo.
O meia abriu o placar aos 15 minutos após aproveitar assistência de Igor Formiga dentro da área.
Depois, nos acréscimos, Eduardo apareceu novamente para aproveitar falha de Lucas Monzón dentro da área. A bola se ofereceu para ele dentro da pequena área, que só teve o trabalho de empurrá-la para o gol.
Ziyech estreia e Botafogo melhora
Para o segundo tempo, o técnico Tite acionou Ziyech na vaga de Montoro. O marroquino fez a sua estreia com a camisa do Botafogo e, já de início, deu uma outra dinâmica ao time em campo.
O camisa 22 distribuiu bons passes e quase deu uma assistência para Medina, que fez fila pela defesa do Mirassol e por pouco não marcou um golaço.
Depois, Ziyech quase marcou o dele, e seria um golaço. O meia recuperou a bola na entrada da área, deixou a marcação na saudade e tentou encobrir Walter na finalização, porém o goleiro fechou o ângulo e fez a defesa.
Bruno Santos quase marca um gol de placa!
O Mirassol ficou a centímetros de ampliar o marcador com Bruno Santos. O atacante recebeu cruzamento da esquerda e acertou uma linda finalização de voleio. A bola, porém, passou muito perto da trave defendida por Gabriel Batista.
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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por ludmilacandal.