Emmy Awards: ranking de duração das séries para escolher qual maratonar

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A 78ª edição do Emmy Awards, premiação que celebra as melhores produções lançadas na TV e no streaming no ano que passou, acontece em 14 de setembro de 2026, no Peacock Theater, em Los Angeles. A cerimônia será apresentada por Mariska Hargitay, em cerimônia que tem início às 21h (horário de Brasília).

Com a proximidade do Emmy Awards 2026, escolher quais produções assistir antes da cerimônia pode ser uma tarefa difícil. Para ajudar quem ainda não colocou as obras em dia, a CNN Brasil calculou o tempo necessário para assistir a cada uma das 16 séries indicadas às categorias de Melhor Série de Drama e Melhor Série de Comédia.

O ranking considera somente a temporada elegível à premiação, somando a duração individual de todos os episódios. Assim, no caso de séries que já têm várias temporadas, entram na conta apenas os capítulos da temporada que concorre neste ano.

Confira, a seguir, qual série indicada exige mais — e qual exige menos — tempo para maratonar.

“The Pitt” – 15 episódios – Total: 11 horas e 47 minutos

A campeã em duração entre as indicadas é “The Pitt”. A segunda temporada tem 15 episódios e acompanha um único plantão de 15 horas no pronto-socorro de um hospital de Pittsburgh. A trama volta a acompanhar o médico Robby Robinavitch (Noah Wyle) e sua equipe diante de emergências médicas, conflitos profissionais e dilemas pessoais. Os episódios têm durações variadas, de pouco mais de 40 minutos a mais de 50, e estão disponíveis na HBOMax.

Indicada à Melhor Série de Drama, “The Pitt” também aparece em diversas categorias de atuação, incluindo Melhor Ator para Noah Wyle e Melhor Atriz Coadjuvante para Katherine LaNasa, além de outras indicações técnicas.

“Seus Amigos e Vizinhos” – 10 episódios – Total: 9 horas e 29 minutos

Em segundo lugar está “Seus Amigos e Vizinhos” (“Your Friends & Neighbors”), com uma temporada de 10 episódios e mais de nove horas de duração. A série acompanha Coop (Jon Hamm), um executivo de fundos de investimento que, depois de perder o emprego e enfrentar uma crise financeira, começa a roubar casas de moradores ricos de seu próprio bairro.

A segunda temporada aprofunda as consequências das escolhas de Coop, enquanto antigos aliados e novos inimigos entram no caminho. Os episódios variam bastante de duração, passando de 40 minutos em alguns capítulos e chegando a mais de uma hora em outros.

A série está disponível na AppleTV e foi indicada ao Emmy 2026 como Melhor Série de Drama.

“Abbott Elementary” – 22 episódios – Total: 8 horas e 4 minutos

Apesar de possuir o maior número de episódios entre as indicadas, “Abbott Elementary” fica em quarto lugar no ranking porque seus capítulos são bem mais curtos. A quinta temporada tem 22 episódios, com aproximadamente 22 minutos cada, totalizando pouco mais de oito horas de maratona.

A comédia da Disney acompanha um grupo de professores de uma escola pública da Filadélfia que tenta oferecer a melhor educação possível aos alunos, mesmo diante da falta de recursos e das dificuldades administrativas. A série concorre a Melhor Série de Comédia, além de Melhor Direção e Melhor Roteiro, enquanto Quinta Brunson disputa Melhor Atriz.

“A Idade Dourada” – 8 episódios – Total: 7 horas e 45 minutos

A terceira temporada de “A Idade Dourada” (“The Gilded Age”) leva o público novamente à Nova York do final do século XIX, em meio à disputa entre famílias tradicionais e a nova elite econômica. Bertha Russell continua determinada a elevar o status de sua família, enquanto George Russell aposta alto em seus negócios ferroviários.

Do outro lado da cidade, Agnes precisa lidar com a nova posição de Ada, e Peggy enfrenta mudanças em sua vida pessoal e profissional. A temporada tem oito episódios, com duração entre 53 e 68 minutos cada, totalizando 7 horas e 45 minutos.

A produção concorre a Melhor Série de Drama, além de indicações para Carrie Coon como Melhor Atriz em Série de Drama e em categorias técnicas como Melhor Direção e Melhor Atriz Convidada. O seriado está disponível pelo HBOMax.

“Pluribus” – 9 episódios – Total: 7 horas e 40 minutos

Criada por Vince Gilligan, de “Breaking Bad” e “Better Call Saul”, “Pluribus” mistura ficção científica, drama e humor para contar uma história incomum sobre felicidade — e sobre uma mulher que parece ser a única pessoa incapaz de se adaptar a ela.

Rhea Seehorn interpreta Carol Sturka, uma escritora que se vê diante de um mundo transformado por uma descoberta capaz de alterar completamente a humanidade. A primeira temporada tem nove episódios, com durações que vão de cerca de 42 a 62 minutos, totalizando cerca de 7 horas e 40 minutos.

A série da AppleTV concorre a oito premiações, inclusive de Melhor Série de Drama, enquanto Seehorn disputa o prêmio de Melhor Atriz.

“Paradise” – 8 episódios – Total: 7 horas

A nova temporada de “Paradise” acompanha as consequências dos acontecimentos que transformaram a comunidade protegida onde vivem os personagens. Xavier parte em busca de sua esposa, Teri, no mundo exterior e descobre como a população sobreviveu nos anos desde o colapso.

Enquanto isso, novos segredos sobre a origem de Paradise começam a surgir. A segunda temporada tem oito episódios, com duração entre 48 e 59 minutos cada, e está disponível na Disney+ por 7 horas totais.

A série é uma das concorrentes a Melhor Série de Drama, com Sterling K. Brown também indicado na categoria de Melhor Ator e outras três indicações no Emmy Awards 2026.

“Falando a Real” – 11 episódios – Total: 6 horas e 46 minutos

A terceira temporada de “Shrinking” acompanha novamente o terapeuta Jimmy (Jason Segel) enquanto ele tenta equilibrar a vida profissional com os problemas pessoais e familiares. A temporada explora temas como luto, recomeços e as consequências das decisões tomadas pelos personagens.

Os 11 episódios têm durações bastante diferentes: o primeiro chega a mais de 1 hora, enquanto os demais ficam, em geral, na faixa dos 30 minutos. O último capítulo tem 35 minutos. No total, é possível maratonar o sucesso da AppleTV em 6 horas e 46 minutos.

Na disputa pelo Emmy, a série concorre a Melhor Série de Comédia, recebendo um total de 10 indicações. Segel também está entre os indicados a Melhor Ator, enquanto Harrison Ford, Michael Urie e Jessica Williams concorrem nas categorias de apoio.

“A Diplomata” – 8 episódios – Total: 6 horas e 24 minutos

A terceira temporada de “A Diplomata” (“The Diplomat”) coloca Kate Wyler (Keri Russell) diante de uma situação ainda mais complicada depois das reviravoltas políticas das temporadas anteriores. Agora, a diplomata precisa lidar com uma nova configuração de poder enquanto tenta entender em quem pode confiar.

Os oito episódios disponíveis na Netflix variam entre 41 e 54 minutos, totalizando seis horas e 24 minutos.

A produção está indicada à Melhor Série de Drama e outras cinco categorias. Keri Russell disputa Melhor Atriz, enquanto Rufus Sewell concorre a Melhor Ator.

“Widow’s Bay” – 10 episódios – Total: 6 horas e 21 minutos

Uma das estreantes entre as indicadas, “Widow’s Bay” mistura comédia, terror e mistério. A história se passa em uma ilha da Nova Inglaterra que os moradores acreditam ser amaldiçoada. O prefeito Tom Loftis (Matthew Rhys), porém, é cético e está determinado a transformar o local em um destino turístico.

Ao longo da primeira temporada, acontecimentos cada vez mais estranhos fazem o prefeito questionar as próprias convicções. Os dez episódios têm entre 31 e 48 minutos, somando seis horas e 21 minutos.

A série concorre com dez representantes em diversas categorias no Emmy Awards, incluindo Melhor Série de Comédia, além de Matthew Rhys, Kate O’Flynn e outros integrantes do elenco também indicados.

“O Urso” – 10 episódios – Total: 6 horas e 19 minutos

A quarta temporada de “O Urso” (“The Bear”) continua acompanhando Carmy (Jeremy Allen White), Sydney (Ayo Edebiri), Richie (Ebon Moss-Bachrach) e o restante da equipe enquanto tentam transformar o restaurante em um negócio sustentável sem abrir mão da ambição culinária.

A temporada tem dez episódios e se destaca pela variação de duração. O sétimo capítulo, por exemplo, tem 1 hora e 10 minutos e é o episódio mais longo da história da série. No total, a temporada soma aproximadamente 6 horas e 19 minutos.

A série foi indicada a cinco categorias no Emmy Awards 2026, incluindo a de Melhor Série de Comédia.

A quinta e última temporada de “O Urso” estreou no Disney+ em 25 de junho de 2026, contando com mais 8 episódios.

“Only Murders in the Building” – 10 episódios – Total: 6 horas e 16 minutos

Na quinta temporada, Charles, Oliver e Mabel continuam investigando crimes enquanto transformam suas próprias experiências em conteúdo para o podcast. A nova temporada tem dez episódios, com duração média de 32 e 40 minutos. Somados, os capítulos chegam a seis horas e 16 minutos.

A série da Disney+ disputa Melhor Série de Comédia, enquanto Martin Short concorre a Melhor Ator.

“Hacks” – 10 episódios – Total: 6 horas

A quinta e última temporada de “Hacks” acompanha Deborah Vance (Jean Smart) e Ava (Hannah Einbinder) em uma nova fase da parceria profissional. A relação entre a veterana comediante de Las Vegas e a jovem roteirista continua sendo o centro da história, agora com novos desafios para ambas.

A temporada de encerramento bateu o recorde histórico de indicações para uma série de comédia na premiação, acumulando 24 nomeações. Neste ano, a série concorre a Melhor Série de Comédia, enquanto Jean Smart e Hannah Einbinder disputam categorias de atuação.

Os dez episódios têm entre 32 e 45 minutos, somando seis horas de maratona.

“Margô Está em Apuros” – 8 episódios – Total: 5 horas e 11 minutos

Estrelada por Elle Fanning, “Margô Está em Apuros” acompanha uma jovem que abandona a faculdade, tem um bebê e passa a enfrentar uma sequência de problemas financeiros. Para tentar mudar de vida, Margo encontra uma maneira inesperada de transformar sua habilidade de contar histórias em fonte de renda.

A primeira temporada tem oito episódios disponíveis na AppleTV, com duração entre 35 e 44 minutos, totalizando 5 horas e 11 minutos.

A série concorre a um total de oito nomeações em categorias de comédia no Emmy 2026, incluindo Melhor Série de Comédia, além de Elle Fanning indicada a Melhor Atriz.

“Slow Horses” – 6 episódios – Total: 4 horas e 41 minutos

A quinta temporada de “Slow Horses” é uma das maratonas mais curtas entre as indicadas. A produção acompanha os agentes do chamado Slough House, grupo formado por espiões britânicos relegados a funções consideradas menos importantes, mas que frequentemente acabam envolvidos em operações perigosas.

Os seis episódios da temporada variam entre 41 e 54 minutos, totalizando quatro horas e 41 minutos.

A série de espionagem do Apple TV+ recebeu nove indicações ao Emmy 2026, incluindo Melhor Série de Drama, Melhor Ator em Série de Drama para Gary Oldman e Melhor Ator Coadjuvante em Série de Drama para Jack Lowden.

“Ninguém Quer” – 10 episódios – Total: 4 horas e 22 minutos

A segunda temporada da comédia romântica “Ninguém Quer”, estrelada por Kristen Bell e Adam Brody na Netflix, acompanha Joanne, uma podcaster agnóstica, e Noah, um rabino pouco convencional, enquanto tentam fazer o relacionamento funcionar apesar das diferenças entre eles e da interferência de suas famílias.

Os dez episódios têm entre 21 e 31 minutos. Somados, a mais recente temporada da série totaliza uma maratona de 4 horas e 22 minutos.

A série garantiu duas indicações ao Emmy 2026: na categoria de Melhor Série de Comédia e em Supervisão Musical.

“O Cavaleiro dos Sete Reinos” – 6 episódios – Total: 3 horas e 28 minutos

A menor maratona entre as indicadas é “O Cavaleiro dos Sete Reinos” (“A Knight of the Seven Kingdoms”). Derivada do universo de “Game of Thrones”, a produção acompanha Ser Duncan, o Alto, um jovem cavaleiro que viaja por Westeros ao lado de seu pequeno escudeiro, Egg.

A primeira temporada tem apenas seis episódios, com durações entre 31 e 42 minutos. No total, são apenas três horas e 28 minutos.

A série da HBOMax recebeu nove indicações ao Emmy 2026, com destaque para a nomeação na principal categoria de Melhor Série Dramática.

Ranking final: da maior para a menor maratona

“The Pitt” — 15 episódios | 11 horas e 47 minutos; “Seus Amigos e Vizinhos” — 10 episódios | 9 horas e 29 minutos; “Abbott Elementary” — 22 episódios | 8 horas e 4 minutos; “A Idade Dourada” — 8 episódios | 7 horas e 45 minutos; “Pluribus” — 9 episódios | 7 horas e 40 minutos; “Paradise” — 8 episódios | 7 horas; “Falando a Real” — 11 episódios | 6 horas e 46 minutos; “A Diplomata” — 8 episódios | 6 horas e 24 minutos; “Widow’s Bay” — 10 episódios | 6 horas e 21 minutos; “O Urso” — 10 episódios | 6 horas e 19 minutos; “Only Murders in the Building” — 10 episódios | 6 horas e 16 minutos; “Hacks” — 10 episódios | 6 horas; “Margô Está em Apuros” — 8 episódios | 5 horas e 11 minutos;; “Slow Horses” — 6 episódios | 4 horas e 41 minutos; “Ninguém Quer” — 10 episódios | 4 horas e 22 minutos; “O Cavaleiro dos Sete Reinos” — 6 episódios | 3 horas e 28 minutos.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por larissabitencourt.

Conteúdo Original / Fonte: larissabitencourt